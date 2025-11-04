پخش زنده
امروز: -
برنامه «سیاحت غرب»، امروز و چهارشنبه ۱۴ آبان، از شبکه چهار پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «سیاحت غرب»، ساعت ۲۰:۳۰، روایت دهبندی را که وبلاگ «ناظر نگران»، ۱۱ آبان ۱۴۰۴ در باب جنگ غزه و تبعات آن منتشر کرده، روانه آنتن شبکه چهار میکند.
دو سال جنگ ناجوانمردانه و نسلکشی اسرائیل در غزه، نهتنها از همان آغاز صدای وجدانهای بیدار و آگاه در سراسر دنیا را در آورد، بلکه رفتهرفته حتی به دل آنهایی در جهان غرب نیز نفوذ کرد که دغدغههای روزمره، تبلیغات رسانهای، و حتی ملاحظات سیاسی مانع واکنششان میشد، و آنها را واداشت تا هریک از مسیر ممکن برای خود، اعتراضشان را بیان کنند.
برنامه «سیاحت غرب»، روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش میشود.