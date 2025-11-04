پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان عقیدتیسیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح ایران در اوج اقتدار قرار دارند و دشمنان ما نباید دچار اشتباه محاسباتی شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجتالاسلام سید ضیاءالدین آقاجانپور در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان، روز دانشآموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در میدان امام خمینی همدان افزود: و ملت ایران هرگز زیر بار زورگویی مستکبران نمیرود، دشمنان باید بدانند که منطق جمهوری اسلامی ایران در دو کلمه خلاصه میشود، نه ظلم کنیم و نه زیر بار ظلم برویم.
او تأکید کرد: دشمنی آمریکا با ملت ایران از ابتدای پیروزی انقلاب آغاز شد، آنان نه بهخاطر تسخیر سفارت بلکه بهدلیل استقلالطلبی ملت ایران با ما دشمنی میکنند، آمریکا و همپیمانانش میخواهند بر مقدرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ملتها سلطه پیدا کنند، اما ملت ایران این سلطه را نپذیرفته و نخواهد پذیرفت.
رئیس سازمان عقیدتیسیاسی وزارت دفاع با اشاره به نقش رهبری امام خمینی(ره) در شکستن هیمنه نظام سلطه تصریح کرد: وقتی امام فریاد زد که ملت ایران زیر سلطه آمریکا نمیرود، این فریاد نقطه آغاز پایان سلطه بیگانگان بر کشور بود.
حجتالاسلام آقاجانپور گفت: امروز نیز همان فریاد در برابر فشارها، تحریمها و تهدیدهای دشمنان از گلوی ملت ایران شنیده میشود.
نماینده ولیفقیه در وزارت دفاع تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز در اوج اقتدار و آمادگی هستند، دشمنان ما نباید دچار اشتباه محاسباتی شوند؛ اگر کوچکترین تهدیدی علیه ایران انجام دهند، پاسخ پشیمانکنندهای دریافت خواهند کرد.
حجتالاسلام آقاجانپور با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دانشآموز گفت: دانشآموزان آن روز با خون خود فریاد استقلال و آزادی سر دادند و امروز دانشآموزان ما با علم و بصیرت، همان مسیر را ادامه میدهند، راه شهید فهمیده، راه آگاهی، مقاومت و عزت است.
او افزود: ملت ایران امروز پرچمدار ایستادگی در برابر ظلم است و این پیام باید به گوش همه جهانیان برسد که جمهوری اسلامی ایران تسلیم خواستههای نامشروع مستکبران نمیشود.
در پایان مراسم، مردم همدان، دانشآموزان، فرهنگیان و خانواده شهدا با حضور گسترده در میدان امام خمینی و سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بر ادامه راه شهیدان و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.
همزمان زنگ استکبارستیزی در مدارس استان به صدا درآمد و دانشآموزان با قرائت بیانیهای اعلام کردند که «نسل امروز ایران، ادامهدهنده راه امام خمینی(ره)، شهید فهمیده و حاج قاسم سلیمانی است.