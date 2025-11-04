

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیم مرحله مقدماتی این مسابقات با حضور ۲۸ تیم از دهم تا دوازدهم آبان در هشت گروه پیگیری شد.

پس از پایان مرحله مقدماتی از هر گروه یک تیم به مرحله دوم صعود کرد که تیم‌های خراسان رضوی، گلستان، تهران، همدان، توابع تهران، فارس، آذربایجان شرقی و گیلان با صدرنشینی در هشت گروه راهی مرحله دوم مسابقات شدند.

مرحله نهایی این رقابت‌ها در دو گروه شروع خواهد شد.

روز‌های یکشنبه و دوشنبه یازدهم و دوازدهم آبان ۱۶ دیدار مرحله مقدماتی برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

گروه اول:

خراسانی رضوی ۲ – خراسان جنوبی صفر

رده‌بندی پایانی: خراسان رضوی، سمنان و خراسان جنوبی

گروه دوم:

گلستان ۲ – مرکزی صفر

گلستان ۲ – مازندران صفر

رده‌بندی پایانی: گلستان، مازندران و مرکزی

گروه سوم:

البرز ۲ – قم صفر

تهران ۲ – یزد صفر

قم ۲ – یزد صفر

تهران ۲ – البرز صفر

رده‌بندی پایانی: تهران، البرز و قم

گروه چهارم:

همدان ۲ – کردستان یک

همدان ۲ – ایلام صفر

رده‌بندی پایانی: همدان، ایلام و کردستان

گروه پنجم:

اصفهان ۲ – لرستان یک

توابع تهران ۲ – لرستان صفر

رده‌بندی پایانی: توابع تهران، لرستان و اصفهان

گروه ششم:

فارس ۲ – کهگیلویه و بویر احمد صفر

رده‌بندی پایانی: فارس، کهگیلویه و بویر احمد و کرمان

گروه هفتم:

رده‌بندی پایانی: آذربایجان شرقی و کرمانشاه

گروه هشتم:

قزوین ۲ – اردبیل صفر

گیلان ۲ – زنجان صفر

قزوین ۲ – زنجان یک

گیلان ۲ – اردبیل صفر

رده‌بندی پایانی: گیلان، اردبیل و قزوین