۳۲ درصد از طرح فیبر نوری مشهد اجرا شده است و با سرمایهگذاری پنج هزار میلیارد تومانی، اجرای مابقی طرح نیز در دستورکار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی،مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی گفت: در اصل، تفاهمنامه همکاری بین مخابرات ایران، استانداری خراسان رضوی و شهرداری مشهد در اردیبهشتماه امسال امضا شد و از ابتدا قرار بر این بود که ابر طرح فیبر نوری مشهد در شش بلوک شهر مشهد و یک بلوک گلبهار اجرا شود.
حسن آذری نصرآباد افزود: فاز اول این ابرطرح ، با اجرای ۸۰۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری میتواند پوشش اینترنت پرسرعت نسل جدید را از ۶ درصد به ۴۳ درصد افزایش دهد. هدف نهایی هم اجرای دوهزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه در فاز دوم طرح است تا مشهد را بهطور کامل تحت پوشش قرار دهد.
وی گفت: یک جنبه دیگر از این طرح ها که برای مردم اهمیت و کاربری مضاعف دارد، بحث سرعت اینترنت موبایل است. در واقع زیرساخت سرعت را ما ایجاد میکنیم و امکانات نرمافزازی آن با اپراتورهاست، اما فعلاً تا جایی که ذیل حوزه تحت مدیریت شرکت مخابرات استان قرار دارد، بهزودی بیش از ۶۰ ایستگاه جدید در مناطق دارای ضعف پوشش راهاندازی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی افزود: تلاش ما این است که بتوانیم تجهیزات موجود در شبکه مخابراتی و اینترنتی مشهد را با تجهیزات روز دنیا بهینهسازی کنیم. این طرح الان در دست اجراست و هدفگذاری ما بر این است که در ایستگاههای پرترافیک و بهخصوص بافت پیرامونی حرم مطهر که در ایام پیک زیارتی میزبان اتصال چندبرابری مشترکان است، سرعت اینترنت با تکنولوژی بدون قطعی ۵ G بهروزرسانی شود.
به گفته آذری، با هدف تأمین زیرساختهای ارتباطی برای تبدیل مشهد به الگوی ملی شهر هوشمند، هماکنون ۱۰ مرکز دیتاسنتر بهعنوان مراکز دادهای امن سازمانها، دانشگاهها، شرکتها و بانکها درحال راهاندازی است که ظرفیت شبکه انتقال استان را از ۲ ترابیت به ۷ ترابیت افزایش خواهد داد.