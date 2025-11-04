به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت‌الاسلام محمد رضا میر تاج‌الدینی در حاشیه برگزاری راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان در بندرعباس افزود: تا زمانی که آمریکا ماهیت استکباری و شیطانی خود را حفظ کند، مذاکره با آنها به ضرر کشور است.

وی گفت: آمریکا باید دست از اقدامات جاسوسی علیه ملت ایران بردارد و به دشمنی خود با کشور ما پایان دهد.