هموطنان با ایمان روستایی و عشایر، به ویژه دانش آموزان آینده ساز کشور در سالروز مبارزه با استکبار جهانی با شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بر وفاداری به آرمان های انقلاب تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم مؤمن و انقلابی روستاها و مناطق عشایری امروز سه شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ با برپایی مراسم راهپیمایی و آئین‌های سنتی بار دیگر بر پیروی از اصول و آرمان‌های بنیانگذاری جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت از ایستادگی و پایمردی جبهه مقاومت در همه کشور‌های تحت ستم منطقه، به ویژه مردم مظلوم و قهرمان غزه تأکید کردند.

دانش آموزان روستایی و عشایر در ۱۳ آبان امسال نیز، امریکا و متحدانش را محور و بانی همه شرارت‌ها و جنگ‌ها دانسته، با سر دادن شعار‌های مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل تصریح کردند تا زمانی که جهان از فتنه انگیزی و جنایات این غارتگران طماع و بی رحم پاک نشود، مقاومت و مبارزه نسل‌های آزاده جهان نیز مصمم‌تر از همیشه ادامه خواهد داشت.



