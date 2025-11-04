پخش زنده
امدادگران در حال اطفای حریق و جستجوی کارگر مفقود در حادثه حریق در یک شرکت پالایش نفت در ایوانکی هستند.
رئیس صمت گرمسار گفت: حریق در کارخانه قیر مهر پارسیان تولید کننده ایزوگام و فرآوردههای قیر در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی از ساعت ۹:۴۵ شروع شد و هم اکنون تیم های امدادی و آتش نشانی در حال اطفای حریق هستند .
مسعود علیزاده افزود: آتش نشانان شهرکهای صنعتی جنت آباد ، ایوانکی ، علی آباد و پایتخت به محل اعزام شده اند اما به دلیل شعله ور بودن مواد اولیه ، کار اطفا همچنان ادامه دارد .
رئیس صمت شهرستان گرمسار افزود: این حادثه مصدوم یا فوتی نداشته فقط یک نیروی کار مجموعه مفقود است و امدادگران در جستجوی وی هستند.
علت حادثه در دست بررسی است.