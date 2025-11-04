پخش زنده
پنج نفر از نخبگان مهارتی استان اردبیل با کسب عناوین برتر در جریان بیست و دومین مسابقات ملی مهارت برای نخستین بار در سطح کشور درخشیدند که در واقع نتیجه تغییر رویکرد و تحولآفرینی در کم و کیف ارائه خدمات مرتبط با آموزشهای فنی و حرفهای از سوی دولت چهاردهم در یک سال گذشته بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اردبیل گفت: یکی از مهمترین مشکلات و چالشهای اجتماعی و اقتصادی فقر مهارتی است که از بعد فقر فرهنگی پیش آمده است، چون از قدیم خانوادهها به فرزندان توصیه میکردند که به دانشگاه بروند و مدرک تحصیلی را ملاک شغل میدانستند.
مهدی بهبود اضافه کرد: الان در دنیا و در شرایط کنونی معادله تغییر کرده و دیگر تنها بحثهای نظری نمیتواند موجب پیشرفت یک منطقه یا توسعه یک کشور شود و به طور قطع باید در حوزه مهارتی و تربیت نیروی ماهر همچنان که در کشورهای پیشرفته مرسوم است، در کشور ما نیز به آن سمت حرکت شود.
وی بیان کرد: از همین رو در یک سال گذشته چندین طرح با کمک همکاران بررسی و تدوین شد که برخی از آنها به اجرا درآمد و برخی نیز در دست اجرا قرار دارد؛ از جمله موضوعهای مهم این بود که صنایع با حوزه آموزشهای مهارتی بیگانه بودند و در سالهای گذشته هیچ ارتباطی بین آنها و سازمان آموزش فنی و حرفهای وجود نداشت.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اردبیل افزود: این نخستین معضل و چالشی بود که شناسایی و پس از مشورت با همکاران قرار شد ما به صنایع مراجعه کنیم و بر همین اساس اجرای طرح کنسرسیوم مهارت در دستور کار قرار گرفت که در جریان سفر اخیر رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای به استان اردبیل در آیینی رونمایی شد.
وی ادامه داد: پیشتر طرح آموزشگاههای جوار کارگاهی در راستای تقویت پیوند بین بخش صنعت و آموزشهای فنی و حرفهای برگزار میشد اما واقعیت این است که طرح از کیفیت و خروجی مورد نظر برخوردار نبود و از همین رو ایده ایجاد کنسرسیوم مهارت مطرح شد.
بهبود عنوان کرد: بر اساس کنسرسیوم مهارت قرار شد مجموعه آموزش فنی و حرفهای به صنایع مراجعه و نسبت به احصای نیازهای آموزشی آنها و تامین نیروی انسانی همکاری کند که در این چهارچوب تاکنون به ۲۰ واحد صنعتی مراجعه داشتیم و در حال حاضر نیز ۱۲ عضو داریم.
وی افزود: طرح کنسرسیوم مهارت بر این مبنا شکل گرفت که برخی ظرفیتها و امکانها در ادارهکل آموزش فنی و حرفهای و برخی ظرفیتها و امکانها در واحدهای صنعتی وجود دارد و این سازمان به عنوان تنظیمگر و برنامهریز میتواند با احصای نیازها و تطبیق آن با بازار کار زمینه را برای آموزش نیروهای انسانی فراهم کند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اردبیل اظهار کرد: اجرای آن نیز به این شکل برنامهریزی شد تا در جایی که امکانات و تجهیزات سازمان اجازه نمیدهد، از ظرفیت موجود صنایع برای ارائه آموزشها استفاده کنیم و البته در گام بعدی قرار است این همافزایی بین خود صنایع هم اتفاق بیافتد.
وی بیان کرد: به تمام واحدهایی که در اجرای طرح کنسرسیوم مهارت با ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان اردبیل همکاری میکنند، مجوز ایجاد آموزشگاه جوار کارگاهی نیز داده شده و محل آموزش نیز در خود کارخانه تعیین شده است؛ تفاوت جوار کارگاهی با کنسرسیوم مهارت در این است که در جوار کارگاهی آموزشها تنها به افرادی ارائه میشود که به استخدام آن مجموعه درآمدهاند اما در کنسرسیوم نیروهای آموزش دیده همگی فرصت جذب دارند.