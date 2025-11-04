پخش زنده
مردم مؤمن و بصیر شهرهای استان دوشادوش فرزندان دانش آموز خود در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان امسال برگ زرین دیگری بر تاریخ مبارزه با استکبار خود افزودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ صبح امروز همزمان با سراسر کشور، دانش آموزان، معلمان، خانوادهی معظم شهدا، مردم ولایتمدار و انقلابی شهرهای استان هم با حضوری پرشور و معنادار، بار دیگر با آرمانهای امام راحل (ره) و منویات رهبر معظم انقلاب تجدید پیمان کردند.
راهپیمایان در شهرهای استان با سر دادن شعارهای کوبنده، استمرار ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی را به نمایش گذاشتند.