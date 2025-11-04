پخش زنده
مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه گفت: کارتهای ملی هوشمند ۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر در استان کرمانشاه آماده تحویل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منصور عزیزی با بیان اینکه از آغاز طرح صدور کارت ملی هوشمند تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۲۳ هزار کارت ملی هوشمند صادر و به متقاضیان در سطح استان تحویل داده شده است گفت: از کسانی که پیامک آماده بودن کارت ملی هوشمند خود را دریافت کرده اند و تاکنون برای اخذ کارتشان مراجعه نکردهاند میخواهیم هر چه سریعتر برای دریافت و فعالسازی کارت ملی هوشمند به ادارات ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.
وی از متقاضیانی که محل سکونتشان را تغییر داده اند و امکان دریافت کارت در محل اولیهی صدور را ندارند خواست با مراجعه به نزدیکترین ادارهی ثبت احوال محل سکونت خود نسبت به درخواست انتقال کارتشان اقدام کنند.
مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه افزود: همه کارتهای ملی هوشمند فعال کنونی تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر است.