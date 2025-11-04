به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با یوم الله سیزده آبان روز استکبار ستیزی مردم همیشه در صحنه شهرستان مرزی پلدشت صبح امروز با حضور گسترده خود شان با سر دادن شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود را از فتنه‌های استکبار جهانی اعلام داشتند.

مراسم استکبار ستیزی ۱۳ آبان امسال با شعار آمریکا محور شرارت جهان در شهر مرزی پلدشت و روستا‌ها و بخش ارس این شهرستان مرزی برگزار شد.

مردم بصیر و استکبار ستیز شهرستان پلدشت به ویژه دانش آموزان و دانشجویان. این پیشگامان گام دوم انقلاب اسلامی با حضور شکوهمند و وحدت بخش و دشمن شکن خود در یوم الله ۱۳ آبان ضمن تجدید میثاق با امامین انقلاب و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی. حمایت کامل خود را از ایستادگی و پایمردی جبهه مقاومت بویژه مردم مظلوم و قهرمان غزه اعلام کردند.