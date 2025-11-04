با تعامل صورت گرفته بین فدراسیون تنیس ایران و فدراسیون پیکلبال آسیا، محمدرضا صافی به عضویت هیات رئیسه این فدراسیون درآمد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در راستای توسعه و تعمیم رشته پیکلبال در ایران و طی مکاتبات صورت گرفته بین فدراسیون تنیس ایران و فدراسیون پیکلبال آسیا، محمدرضا صافی که ریاست انجمن پیکلبال کشورمان را بر عهده دارد، به عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه فدراسیون آسیایی منصوب شد.

ریاست و دبیری فدراسیون پیکلبال آسیا از آن هندی‌هاست و سایر اعضای این هیات رئیسه از کشور‌های ایران، فیلیپین، ژاپن، هنک‌کنگ، مالزی، چین‌تایپه، پاکستان، سنگاپور، لائوس و تایلند هستند.

پیکل‌بال (به انگلیسی: Pickleball) یک ورزش راکتی است که در آن دو یا چهار بازیکن با استفاده از یک راکت صاف، یک توپ پلاستیکی سوراخ‌دار و توخالی را از روی توری به ارتفاع ۳۴ اینچ (۸۶ سانتی‌متر) عبور می‌دهند.