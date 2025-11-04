به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله کشاورز در دومین جلسه شورای معادن استان به چند دستور کار مهم شامل عملکرد بخش معدن استان درسال ۱۴۰۴، حوزه‌های معرفی برای تفویض اختیار، هوشمند سازی معادن، ترک تشریفات مزایده، جایگزینی معادن رودخانه‌ای و کوهی، محدوده‌های بلوکه شده، پهنه‌های امید بخش، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست‌های بهره برداران معادن استان پرداخت.

وی گفت: هم‌اکنون درصدی از واحد‌های معدنی در استان غیر فعال هستند که فعال‌سازی آنها از اولویت برنامه‌های اصلی اداره‌کل صمت استان است.

کشاورز افزود: در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز بخشی از مشکلات واحد‌های معدنی مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد تا با راهکار‌های مشترک، روند احیای این واحد‌ها سرعت گیرد.

وی بیان کرد: در استان بوشهر ۱۵۵ فقره واحد معدنی فعال با مجموع استخراج سالانه ۱۹ میلیون تن در زمینه سنگ گچ، سنگ لاشه، سنگ آهک، واریزه کوهی، مارن، آلویوم، خاک رس، مرمریت و قیر طبیعی وجود دارد.