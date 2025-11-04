پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی به مناسبت یومالله سیزدهم آبان پیام گرامیداشتی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ متن پیام علی اکبر صمیمی به شرح ذیل است:
بسماللهالرحمنالرحیم
سیزدهم آبان، تنها یک روز در گاهشمار انقلاب اسلامی نیست؛ بلکه نماد تلاقی ایمان، خردمندی و اراده ملت ایران در برابر سلطه و ستم است. این روز سترگ، همآوایی سه حادثهی تاریخی است که هر یک در پهنه استقلال و عزت ملی، جلوهای بیبدیل از شجاعت و خودباوری ملت ایران را به نمایش گذاشته است: تبعید معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانشآموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸. این سه رخداد، همچون سه نقطهی استواری در مسیر خودآگاهی جمعی ملت ایران، الگویی بیمانند برای نسلهای امروز و فردا رقم زدهاند.
سیزدهم آبان برای ما فرهنگیان و دانشآموزان، نه صرفاً یادمانی تاریخی، بلکه آینهای برای بازاندیشی در رسالت تعلیم و تربیت است. ما موظفیم با تبیین عمیق ارزشهای استقلال، آزادی و مقاومت، نسل آینده را به فهم ژرف خودباوری و مسئولیتپذیری برسانیم؛ نسلی که در پرتو ایمان، خرد و اخلاق، بتواند پرچم عزت ملی را در تمامی عرصههای علمی، فرهنگی و اجتماعی به اهتزاز درآورد.
آموزش و پرورش، در مقام سنگر مقدس تربیت انسان کامل و آگاه، وظیفه دارد شعلهی خرد و بصیرت را در دل دانشآموزان روشن نگاه دارد و آنان را برای مواجهه با چالشهای پیش روی جامعه و جهان، آماده سازد. هر کلاس درس، هر واژهی تعلیم و هر فعالیت تربیتی، فرصتی است برای تزریق بصیرت، تقویت همدلی و پرورش عزتنفس.
اینجانب، ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز و تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی)، از همه فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادههای گرانقدر آنان دعوت میکنم تا با حضور فعال و آگاهانه در راهپیماییها و آیینهای سیزدهم آبان، وفاداری خود به ارزشهای انقلاب و استقلال ملی را به نمایش بگذارند.
سیزدهم آبان، روزی است برای تأمل، بازاندیشی و تعهد به این حقیقت که ایمان، دانش و همدلی، ستونهای پایداری و عزت ایران اسلامیاند و آموزش و پرورش، بهعنوان پیشگام تربیت نسل آینده، مسئولیتی سترگ در تداوم این مسیر دارد.
روابط عمومی و تمامی فعالان تعلیم و تربیت استان، در این روز سترگ، با ما در بازخوانی و پاسداشت این میراث جاودانه همراه باشند تا ایران اسلامی، همواره سر افراز و بیدار بماند.
علی اکبر صمیمی
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی