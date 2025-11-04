راهپیمایان ۱۳ آبان در شهرستان های فیروزه، کوهسرخ و جوین، بخش رضویه مشهد و روستای محینگ انابد بردسکن فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور پرشور دانش آموزان نسل انقلابی، فرهنگیان، مردم ولایتمدار و مسئولان در شهرستان های فیروزه، کوهسرخ، جوین، بخش رضویه مشهد و روستای مجینگ انابد بردسکن برگزار شد.

این مراسم در فیروزه از میدان انقلاب شهر فیروزه تا آموزشگاه شهید عین آبادی این شهر برگزار شد.

در این راهپیمایی دانش آموزان با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خشم، انزجار و نفرت خود را از زورگویی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و اسرائیل را به نمایش گذاشتند.

