به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان گفت: با توجه به اینکه سودجویان بصورت غیرمجاز ، سنگ های معدن سلستین روستای طرود شاهرود را استخراج می کنند ، با ورود دستگاه قضا مقرر شد امور این معدن بصورت قانونی و صحیح ساماندهی و با متخلفان برخورد قانونی شود.

وی گفت: در صورت برداشت غیر قانونی این موضوع جرم و دادستان وارد عمل میشود.

وی همچنین درباره روند پرداخت حقوق دولتی معادن استان سمنان گفت: در ۷ ماهه امسال ۱۷۵ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در استان تحقق یافت و پیش بینی میشود تا پایان سال ۴۰۰ میلیارد تومان هم وصول شود.

رییس کل دادگستری استان همچنین گفت: براساس قانون ۱۵ درصد این حقوق باید در اختیار استان بمنظور عملیات‌های عمرانی و زیرساختی قرار گیرد.

یادگار احمدی مدیر کل صمت استان سمنان هم گفت: سمنان پنجمین استان از نظر تعداد معادن در کشور و در حال حاضر ۶۰۰ معدن فعال با بیش از ۶ هزار نیروی کار در این استان ثبت شده است .