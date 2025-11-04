پخش زنده
امروز: -
رئیس رسانه ملی با صدور حکمی، سعید مقیسه را به سمت مشاور رئیس سازمان و رئیس مرکز بسیج سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن حکم پیمان جبلی برای سعید مقیسه به این شرح است:
«نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند، بهموجب این حکم جنابعالی را بهعنوان «مشاور رئیس سازمان و رئیس مرکز بسیج»، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب مینمایم.
تحقق مأموریتهای زیر براساس سند تحول سازمان و نقش قرارگاهی رسانه ملی، در دوره تصدی این مأموریت موردانتظار است:
انسجامبخشی نیروهای انقلابی و متخصص در رسانه ملی بهمنظور نهادینهسازی تفکر بسیجی در لایههای مختلف سازمان، کشف، جذب و تربیت نیروهای جوان مؤمن انقلابی و کارآمد درراستای اهداف والای رسانه انقلابی و تحولخواه؛ تولید آثار باکیفیت رسانهای در مأموریتهای تولیدی، خبری و فضای مجازی و با موضوعات اولویتدار سند تحول با همکاری مراکز تولیدی بهمنظور پخش از شبکههای مختلف، همافزایی و همکاری هرچه بیشتر با سازمان بسیج مستضعفین و سایر نهادهای فرهنگی انقلابی و تلاش برای ارتباط فعال، مستمر و نهادینه ظرفیتهای متنوع بسیج با رسانه ملی در قالب طرحهای ابتکاری، برنامهریزی و اقدام برای ارتقای سطح اعتقادی و فرهنگی همکاران سازمان و خانواده آنها؛ ایجاد بستر برای همکاری با رسانههای انقلابی.
از زحمات و تلاشهای صادقانه برادر گرامی، جناب آقای جواد رمضاننژاد در دوره تصدی این مسئولیت صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم.
از خداوند متعال، موفقیت روزافزون شما را در پیشبرد اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مسئلت دارم.»
سعید مقیسه پیش از این مشاور رئیس سازمان صداوسیما بود و ریاست ساترا، قائممقامی معاون فضای مجازی، مدیرکلی بازار محتوا، قائممقامی معاونت برنامهریزی و منابع مالی، مدیرعاملی شرکت تکتا، مدیرکلی خدمات راهبردی رسانههای نوین، مدیریت شبکه تهران، قائممقامی شبکه سه سیما، مدیرکلی ارزیابی عملکرد معاونت برنامهریزی و نظارت، مدیریت اطلاعات و برنامهریزی شبکه قرآن سیما را در کارنامه رسانهای خود دارد.