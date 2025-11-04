به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز اصفهان؛معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان گفت: با آغاز عملیات عمرانی شرکت آب و فاضلاب در محدوده زیرگذر اندیشه اصفهان ، از شهروندان درخواست می‌شود تا اطلاع بعدی از ایستگاه‌های مجاور برای استفاده از خدمات ناوگان تندرو بهره‌مند شوند.

حسین پناهی افزود: در این مدت مسیر حرکت اتوبوس‌های تندرو بدون تغییر ادامه خواهد داشت، اما به دلیل محدودیت‌های ترافیکی و ایمنی، امکان توقف در این ایستگاه به طور موقت امکان پذیر نیست.

پناهی گفت: از شهروندان درخواست می‌شود برای بهره‌مندی از خدمات حمل‌ونقل عمومی، از ایستگاه‌های مجاور ایستگاه زندان مرکزی استفاده کنند تا خللی در رفت‌وآمد روزانه آنان به وجودنیاید .