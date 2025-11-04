تمرینات ملی پوشان جوان تیم پارامچ اندازی نابینایان و کم بینایان به میزبانی تهران برگزار می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرینات ملی پوشان تیم پارامچ اندازی نابینایان و کم بینایان برای آمادگی حضور در بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ از ۱۶ تا ۲۸ آبان ماه به میزبانی مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران برگزار می‌شود.

محمد عبدالهی، علی نزهتی، امیرسالار تقوی، محمد هادی، سیدیحیحی رسولی، علیرضا گوهری، نازنین قریشی نژاد، زهرا شیری، کوثر قرائی و ویدا جبارزاده ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.

تمرینات ملی پوشان با نظارت مریم عبدالوند و مهدی عبدالوند مربیان تیم ملی انجام می‌شود و سعید ناهیدی نیز به عنوان سرپرست اردو معرفی شده است.