­پس از بررسی راه‌های توسعه سرمایه‌گذاری ترکمنستان در مناطق آزاد ایران در دیدار مسئولان ایرانی و ترکمنستانی، مقرر شد برای حضور بلاگر‌ها و اینفلوئنسر‌های ترکمنستانی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری این مناطق در فضای مجازی برنامه‌ریزی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به‌منظور گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های گردشگری و فرهنگی، نشست مشترکی میان سفیر جمهوری ترکمنستان و معاون دبیرخانه مناطق آزاد ایران برگزار شد که در آن، توافقاتی برای توسعه تعاملات فرهنگی، گردشگری میان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران و ترکمنستان به‌دست آمد.

دو طرف با تأکید بر اشتراکات عمیق تاریخی، تمدنی و فرهنگی دو ملت، از مرز بیش از هزار کیلومتری میان ایران و ترکمنستان به عنوان «مرز دوستی» یاد کردند.

غایپ اوف و مزینانی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تقویت مناسبات دو کشور تأکید داشتند.

بررسی امکان راه‌اندازی خط پروازی مستقیم میان ترکمنستان و جزایر کیش، قشم و چابهار با هدف توسعه گردشگری دوجانبه/ برنامه‌ریزی سفر سفیر ترکمنستان به چابهار در آینده نزدیک جهت بررسی امکان سرمایه‌گذاری ترکمنستان/ اعزام هیئت سرمایه‌گذاری ترکمنستانی برای مشارکت در احداث هتل‌ها و مجتمع‌های گردشگری در مناطق آزاد ایران و برگزاری رویداد گردشگری مشترک و شب‌های فرهنگی ایران در ترکمنستان با محوریت مسیر تاریخی جاده ابریشم و با حضور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور جهت معرفی ظرفیت های گردشگری مناطق آزاد ایران از توافقات این دیدار بود.