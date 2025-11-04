پخش زنده
بازدید نوجوانان از موزهها به همراه والدین در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۵ و ۱۶ آبانماه ۱۴۰۴، رایگان است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی،معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: همزمان با سراسر کشور، بازدید از موزه های تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی در خراسان رضوی برای نوجوانان در روزهای پایانی هفته رایگان است.
احسان زهره وندی افزود: این طرح با هدف تقویت ارتباط میان نسل جوان و میراث فرهنگی کشور و در قالب برنامه «زنگ میراث و موزه» اجرا میشود.