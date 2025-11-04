پخش زنده
امروز: -
نیروگاه هفت مگاواتی خورشیدی امروز با حضور استاندار خراسان رضوی در «جلگه رخ» تربتحیدریه به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در آیین بهرهبرداری از هفت مگاوات نیروگاه خورشیدی که شامل ۶۷ چاه کشاورزی، یک واحد صنعتی و ۳۰۰ نیروگاه کوچک مقیاس خانگی است، اظهار کرد: مهمترین مزیت این طرح، تعلق آن به خردهمالکانی است که میتوانند بخش عمده یا تمام نیاز انرژی خود را از این طریق تأمین کنند.
غلامحسین مظفری با اشاره به پیشتازی استان خراسان رضوی در حوزه انرژیهای پاک افزود: این استان تاکنون در بخشهای کشاورزی و صنعت گامهای مؤثری برداشته است و در آینده نزدیک، پنلهای خورشیدی برای مصارف خانگی نیز به بهرهبرداری خواهند رسید، همچنین برنامهریزیهایی برای احداث نیروگاههای بزرگ مقیاس در دست اجرا است.
وی با بیان جزئیات برنامههای توسعه بیان کرد: بر اساس تقسیمکار ملی و سهمیه تعیینشده برای استان خراسان رضوی، پیشبینی میشود تا پایان امسال از تعهدات ملی فراتر رویم، وضعیت کنونی استان مطلوب است و امیدواریم تا پایان سال از مرز ۴۰۰ مگاوات عبور کنیم و در سه سال آینده به ظرفیت سه هزار مگاوات دست یابیم.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی خاطر نشان کرد: مهمترین ویژگی پیشگامی استان در حوزه انرژی تجدیدپذیر، مشارکت فعال مردم بوده است.
مظفری با اشاره به برنامههای توسعه شهرستان تربتحیدریه گفت:ساخت نیروگاههای بزرگ در استان ادامه خواهد یافت و شهرستان تربتحیدریه با اجرای طرحهای عمرانی متعدد، گامهای بلندی در مسیر توسعه و آبادانی برداشته است.
فرماندار ویژه تربتحیدریه نیز در آیین بهرهبرداری این طرح اعلام کرد: این شهرستان در حوزه احداث پنل های خورشیدی برای چاههای کشاورزی به مرز ۲۰ درصد رسیده که حاصل اقناعسازی و برگزاری برنامههای متعدد ترویجی است.
مجتبی شجاعی افزود: مجوزهای لازم برای توسعه نیروگاههای خورشیدی در بخشهای صنعت و معدن تربت حیدریه صادر شده است و به زودی شاهد جهش قابل توجهی در این حوزه خواهیم بود.
خراسان رضوی رتبه اول کشور در نیروگاههای تجدیدپذیر کشاورزی
مدیر عامل شرکت توزیع برق خراسان رضوی در آیین بهرهبرداری از هفت مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی که با سرمایهگذاری ۲۱ هزار میلیارد ریال در بخش جلگهرخ تربتحیدریه راهاندازی شد، اظهار کرد: این استان با اختلاف قابل توجهی، رتبه اول کشور را در زمینه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است.
علیرضا خدابنده افزود: هماکنون حدود ۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر متصل به شبکه در بخش کشاورزی فعال است که حدود ۸۰۰ چاه کشاورزی را زیر پوشش قرار داده است؛ با این حال تا رسیدن به هدفگذاری انجامشده که تجهیز سه هزار چاه کشاورزی است، فاصله داریم.
وی با اشاره به چالشهای ناترازی برق برای چاههای کشاورزی در استان تأکید کرد: ساخت این نیروگاههای تجدیدپذیر اقدام بسیار ارزشمندی است که از بروز خسارت به کشاورزان پیشگیری میکند.
مدیر عامل شرکت توزیع برق خراسان رضوی در ادامه به سازوکار سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: سرمایهگذاری در حوزه ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر بر عهده بخش خصوصی است و دولت به عنوان حاکمیت، با خرید تضمینی برق با نرخهای تشویقی از سرمایهگذاران حمایت میکند.
خدابنده تصریح کرد: در حالی که هر کیلووات ساعت برق به مبلغ سه هزار ریال به مشترکان فروخته میشود، دولت با قیمت ۳۸ هزار ریال از تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر خرید تضمینی انجام میدهد، این موجب میشود سرمایهگذاری انجامشده توسط بخش خصوصی در مدت سه تا ۳.۵ سال بر گردد.
وی تاکید کرد: پیش بینی میشود تا پایان امسال، ۳۰ مگاوات دیگر به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در بخش کشاورزی افزوده شود و همچنین ۲ نیروگاه تجمیعی ۲۱ و ۱۵ مگاواتی در برنامه ساخت قرار دارد که فرآیند صدور مجوز آنها طولانیتر است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی با اشاره به توسعه نیروگاههای صنعتی گفت: هماکنون ۱۲ مگاوات نیروگاه پشتبامی در بخش صنعت ایجاد شده و طبق برنامهریزی های انجام شده این میزان تا پایان امسال به ۶۷ مگاوات خواهد رسید.
تربت حیدریه در فاصله ۱۵۵ کیلومتری مشهد واقع است.