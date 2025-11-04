پخش زنده
نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان گفت: ما با حسین (ع) عهد بستهایم که در هیچ شرایطی تسلیم نشویم؛ ما جنگطلب نیستیم، اما جنگطلبان و تحریفگران مفاهیم را بهدقت شناسایی کرده و در برابر آنها ایستادهایم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری امروز صبح در جمع راهپیمایان یومالله سیزده آبان در محل مصلی الغدیر، با اشاره به توطئههای دشمنان علیه ملت ایران و جهان اسلام، اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا مفاهیم و واژگان را تحریف کنند و از آنها برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.
آیتالله احمد مبلغی، با اشاره به اهمیت روز ۱۳ آبان گفت: سیزدهم آبان تنها یک روز در تقویم نیست، بلکه یک یومالله است. این روز در تاریخ ملت ایران و جوامع اسلامی تجلی خداوند است و پیوندی میان الهیت و واقعیت اجتماعی ـ تاریخی را نشان میدهد. این روز یادآور پایداری و وحدت ملت ایران در برابر تهدیدات و توطئههاست.
نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان افزود: برخی دشمنان درگذشته تلاش داشتند با استفاده از تحریف واژگان و مفاهیم، ملت ایران را به تسلیم وادار کنند. در ابتدا این تحریف بهصورت نرم و پنهان انجام میشد، اما امروز شاهد تحریف عریان واژگان از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی هستیم.
مبلغی گفت: آنها درحالیکه از صلح و دموکراسی سخن میگویند، در عمل بدترین جنگها را به راه میاندازند و ظلمهای بیسابقهای را علیه ملتهای مظلوم اعمال میکنند.
وی تأکید کرد: هر زمانی که مفاهیم و واژگان تحریف شوند، به طور حتم شاهد مرگ حقیقتپذیری خواهیم بود. تحریف مفاهیم موجب شکلگیری خشونت ساختاری و پایان گفتوگو خواهد شد. امروز، جنگ روانی و رسانهای دشمنان در قالبهای مختلف دنبال میشود تا مردم را از مسیر حقیقت منحرف کنند.
نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، گفت: مقام معظم رهبری دیروز فرمودند که درگذشته دشمنان به دنبال تسلیم ملت ایران بودند، اما این تسلیم در قالبی نامرئی و نرم بود. امروز، دشمنان بدون هیچ نقاب و پردهپوشی به تحریف واژگان و مفاهیم پرداختهاند تا اهداف خود را دنبال کنند.
مبلغی افزود: امروزه خطر تحریف واژگان بهصورت عریان برای همه آشکار شده است. اگر ما نتوانیم در برابر این خطر ایستادگی کنیم، حقیقت خواهد مرد، خشونت ساختاری در منطقه شکل خواهد گرفت و گفتوگوهای صادقانه و انسانی نابود خواهد شد.
وی گفت: امروز، دشمنان در تلاشاند تا از واژههایی همچون صلح و دموکراسی برای توجیه جنگها و ظلمهای خود استفاده کنند. اما ملت ایران با اتحاد و بصیرت خود پاسخ خواهند داد. ما امروز در برابر تحریفات ایستادهایم و از خداوند و یوماللهها کمک میگیریم تا این خطرات را دفع کنیم.
نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان به ضرورت اتحاد و وحدت ملی و اسلامی اشاره کرد و گفت: پیام امروز سیزدهم آبان، پیام اتحاد است. اگر وحدت اسلامی در منطقه محقق شود و اگر وحدت ملی و انسجام مسئولین را حفظ و ارتقاء دهیم، میتوانیم در برابر توطئههای دشمنان بایستیم.
مبلغی افزود: امروز تنها در سایه همبستگی و ایستادگی میتوانیم از شر تحریف واژگان و مفاهیم در امان باشیم. ملت ایران با اتحاد خود، همراه با ملتهای مسلمان و بیداری افکار عمومی در سطح جهانی، در برابر توطئههای دشمنان ایستاده است.
وی با اشاره به حمایتهای بینالمللی از مظلومیت فلسطین گفت: در حالی که برخی از کشورها تلاش دارند مفاهیم فلسطین و قدس را تحریف کنند، ملت ایران با برگزاری یوماللههای مختلف همچون روز قدس، نشان داده که در کنار ملتهای مظلوم و در مسیر حمایت از حقوق بشر قرار دارد.
نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان از حضور پرشور مردم لرستان و سایر اقشار مختلف در این راهپیمایی قدردانی کرد و گفت: حضور مردم در این راهپیمایی نشان از اراده مصمم و خلوص نیت آنها دارد. این حضور، پیامآور این است که ما ملتی تسلیمپذیر نیستیم و با تمام وجود در برابر دشمنان ایستادهایم.
مبلغی افزود: ما با حسین (ع) عهد بستهایم که در هیچ شرایطی تسلیم نشویم. ما جنگطلب نیستیم، اما جنگطلبان و تحریفگران مفاهیم را بهدقت شناسایی کرده و در برابر آنها ایستادهایم.