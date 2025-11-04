به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزمهاباد؛ معاون سوادآموزی آموزش پرورش آذربایجان‌غربی گفت: این مدارس در مقطع متوسطه انتخاب شده و شامل ۳۵۴ کلاس درس هستند که از طریق آموزش دهنده‌ها آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند.

مرتضی محمدپور، با اشاره به اینکه در این روش دیگر نیازی به جست و جوی سوادآموزان به صورت خانه به خانه نیست افزود: با یک بررسی در پرونده دانش آموزان به راحتی می‌توان اولیای بیسواد را شناسایی و برای آنان کلاس‌های سوادآموزی و یا انتقال تشکیل داد.

محمدپور اظهارکرد: در طرح سواد آموزی مدرسه محور با بررسی وضعیت سواد والدین دانش آموزان نیاز‌های مختلف آنان در بخش آموزش ارزیابی و از موازی کاری‌های گذشته پرهیز می‌شود.

وی، با بیان اینکه این طرح در تمامی شهرستان‌ها اجرا می‌شود، گفت: در شهر‌هایی که تعداد بیسواد مطلق بالاست تعداد این پایگاه‌ها نیز بیشتر است و مناطقی مثل مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه، بوکان، خوی و پیرانشهر دارای بیشترین تعداد پایگاه‌های مدرسه محور هستند.

محمدپور، با اشاره به اینکه حدود یکهزارآموزش دهنده فعال در استان وجود دارد، تصریح کرد:تعداد آموزشیاران براساس نیازمناطق انتخاب و براساس امتیاز آموزش دهنده‌ها و افراد فعال از آنان برای عقد قرارداد شرکتی دعوت می‌شود.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی اضافه کرد: از امسال حتی اگر آموزش دهنده‌ای کلاس هم نداشته باشد در سامانه سواد غیر فعال نخواهد بود.

محمدپور، با اشاره به اینکه طرح‌های مختلفی در راستای شتاب بخشی به سوادآموزی در استان اجرا می‌شود، افزود: طرح خواندن با خانواده، نمازکلید بهشت و طرح ندامتگاه از برنامه‌های در دست اجرا در راستای ریشه کنی بیسوادی در استان است.