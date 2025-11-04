به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سومین نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی هنرمندان پیشکسوت، به همت مؤسسه هنرمندان پیشکسوت با همکاری صندوق اعتباری هنر و فرهنگسرای نیاوران، روز جمعه ۱۶ آبان‌ از ساعت ۱۶ افتتاح می‌شود و در آن ۲۰۰ اثر از هنرهای تجسمی شامل نقاشی، عکاسی، مجسمه‌سازی، خوشنویسی و هنرهای سنتی ایرانی به نمایش درخواهد آمد.

جلیل رسولی، رضا بانگیز، یدالله کابلی، اردشیر مجرد تاکستانی، اکبر نیکان‌پور، طاهر شیخ‌الحکما، کاظم چلیپا، کامران عدل، افشین بختیار، جاسم غضبانپور، بیژن بیژنی، مهدی طوسی، محمد صیادصبور، بیاض امیر عطایی، زنده‌یادان کامبیز درم‌بخش، محمدحسین عطارچیان، مهرزمان فخارمنفرد و ... از هنرمندانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش درآمده‌ است.

این رویداد هنری از ۱۶ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴، روزهای هفته از ساعت ۱۰ و روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۱۹ میزبان علاقه مندان در فرهنگسرای نیاوران است.