مرکز توانبخشی هلال‌احمر مازندران با ساخت پروتز پیشرفته بالای زانو، هزینه این خدمات را از میلیاردها ریال به ۲۷۰ میلیون تومان کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ متخصصان مرکز جامع توانبخشی هلال‌احمر مازندران در قائم‌شهر موفق به ساخت پروتز بالای زانو با لاینر سیلیکونی قفل‌دار برای یک نوجوان ۱۶ ساله شدند که در حادثه رانندگی دچار قطع عضو شده بود.

این پروتز نوین که پیش از این در کشور به‌ندرت تولید می‌شد و در مراکز تهران با هزینه‌ای میلیاردی عرضه می‌گردید، توسط متخصصان مرکز جامع توانبخشی هلال‌احمر مازندران با هزینه‌ای حدود ۲۷۰ میلیون تومان طراحی و اجرا شد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی هلال‌احمر مازندران، پیش از این در مرکز جامع توانبخشی قائم‌شهر تنها پروتزهای زیر زانو با تکنولوژی پایین‌تر ساخته می‌شد.

این خدمت تخصصی در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری با اداره کل بهزیستی و با حمایت‌های معاونت داوطلبان جمعیت هلال‌احمر و با هزینه‌ای به مراتب کمتر برای خانواده مددجو به ثمر رسیده است.