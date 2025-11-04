به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدعلی شاه‌حسینی با اعلام این خبر گفت: پویش مهر فاطمی با هدف آزادی زنان زندانی جرائم غیرعمد، به همت ستاد مردمی دیه استان یزد و با همکاری صدا و سیمای مرکز یزد و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد برگزار می‌شود.

شاه‌حسینی ضمن قدردانی از صداوسیمای مرکز یزد به‌دلیل همراهی و حمایت همیشگی از پویش‌ها و برنامه‌های فرهنگ‌ساز ستاد مردمی دیه استان یزد، اظهار کرد: با همکاری این مجموعه، تبلیغات مربوط به پویش «مهر فاطمی» در قالب زیرنویس تلویزیونی، پیام‌های رادیویی و همچنین پخش تیزر‌های ویژه به‌منظور جلب مشارکت خیران و کمک به آزادی زنان زندانی جرائم غیرعمد در دستور کار قرار گرفته است.

شاه‌حسینی در ادامه با قدردانی از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد اظهار کرد: این سازمان، همانند سال‌های گذشته از حامیان ثابت‌قدم ستاد مردمی دیه استان یزد بوده و در مسیر فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی، با چاپ و نصب بنر‌های پویش «مهر فاطمی» در نقاط پرتردد شهر، همراهی مؤثری در گسترش این حرکت اجتماعی خواهد داشت.

شاه‌حسینی در ادامه تصریح کرد: پویش «مهر فاطمی» از ۱۳ آبان تا ۳ آذرماه در سراسر استان یزد اجرا می‌شود و تلاش داریم با همراهی مردم نیک‌اندیش، هیئت‌های مذهبی و مؤسسات خیریه، زمینه آزادی جمعی از مادران زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه نقش مادر در پایداری خانواده بی‌بدیل است، افزود: دوری مادر از کانون خانواده، تنها به معنای حبس یک فرد نیست؛ بلکه رنجی است که بر دل فرزندان و پیوند خانواده سایه می‌اندازد و از همین رو، هر گامی برای آزادی این بانوان، در حقیقت تلاشی برای بازگرداندن آرامش به خانه‌های چشم‌انتظار و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

شاه‌حسینی در پایان با تأکید بر اینکه تنها مرجع رسمی رسیدگی به امور آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، ستاد مردمی دیه است، گفت:خیران و نیک‌اندیشان استان یزد می‌توانند کمک‌های خود را از طریق حساب‌های اعلام‌شده به این ستاد واریز کنند. همچنین شماره تلفن ۳۶۲۹۸۲۰۰ روابط‌عمومی ستاد مردمی دیه استان یزد آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و راهنمایی علاقه‌مندان به مشارکت در این پویش انسانی است.