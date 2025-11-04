به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داده‌های اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس نشان می‌دهد از ابتدای تابستان امسال شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس به ترتیب افت ۲۰ و ۱۶ درصدی را به ثبت رساندند.

به عبارتی شاخص کل بورس از ۲.۹۸۴.۶۰۵ واحد به ۲.۳۹۵.۶۹۵ واحد و شاخص کل فرابورس از ۲۷.۲۰۶ واحد به ۲۲.۹۶۲ واحد در ۸ شهریور ۱۴۰۴ کاهش یافتند.

این در حالی است که شاخص کل بورس توانسته بود در پایان فروردین امسال از محدود ۳ میلیون واحد هم عبور کند.

بر اساس این گزارش، با مجموعه اقدامات و سیاست‌هایی که دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار برای حمایت از بازار و سهام‌داران انجام دادند، شاخص کل بورس تهران مجدداً به محدوده بالای ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار واحد رسید.

به این ترتیب شاخص با بیش از ۳۶ درصد رشد مثبت در مقایسه با کم‌ترین مقدار خود از ابتدای تابستان به این سو، توانست افت ناشی از عامل خارجی جنگ را جبران کند و به مسیر صعود بازگردد و بالاترین رکورد امسال را به ثبت برساند.

در این مدت شاخص کل فرابورس نیز با ۲۳ درصد بازده مثبت از ۲۲.۹۶۲ واحد به ۲۵.۹۴۲ واحد افزایش یافت.

همچنین از ابتدای تابستان شاخص صنعت توانست افت خود را با بازده مثبت ۳۹ درصدی کاملاً جبران کند.