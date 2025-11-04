امام جمعه دوگنبدان گفت: تقارن سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) با ۱۳ آبان، نشان داد که استکبارستیزی، دو روی یک سکه تاریخی و انقلابی این ملت است.

فاطمیه و ۱۳ آبان دو روی سکه استکبارستیزی، را آشکار کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام سید عنایت هاشمی‌منش، در راهپیمایی ۱۳ آبان که همزمان با سراسر کشور صبح امروز در گچساران از مسجد شهیدان تا فلکه امام خمینی برگزار شد با تأکید بر اینکه حضرت زهرا (س) بزرگ‌ترین استکبار ستیز تاریخ است، افزود: روز شهادت ایشان و روز مبارزه با استکبار جهانی دو روی یک سکه هستند که وظیفه آحاد جامعه را در ایستادگی در برابر ظلم تبیین می‌کنند.

وی با اشاره به تقارن این دو مناسبت، تصریح کرد: این تقارن تاریخی نشان‌دهنده پیوند عمیق دین و انقلاب در باور‌های مردم ما است.

حجت‌الاسلام سید عنایت هاشمی‌منش ادامه داد:حضرت زهرا (س) الگوی بی‌بدیل تقوا، عفاف، حجاب و مهم‌تر از همه، ولایت‌مداری و مبارزه بی‌امان با طاغوت زمانه است.

وی با تأکید بر اهمیت سیره آن حضرت در مبارزه با ظلم، بیان داشت: حضرت زهرا (س) با رفتار و گفتار خود، روحیه استکبار ستیزی را به تمام رهبران الهی، از انبیا و ائمه معصومین (ع) منتقل کردند.

امام جمعه دوگنبدان گفت: پس از ایشان، امیرالمؤمنین (ع) این مسیر را ادامه دادند و شعار «فاطمه الزهرا» که در کربلا طنین‌انداز شد، تداوم‌دهنده همین خط مبارزه با ظلم است.

وی با اشاره به سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اضافه کرد: روز شهادت حضرت زهرا (س) و روز استکبارستیزی، مانند دو روی یک سکه هستند که هر دو بیانگر مبارزه بی‌امان با ظلم و طاغوت است.

حجت‌الاسلام سید عنایت هاشمی‌منش بیان کرد: امروز نیز وظیفه ما این است که همچون حضرت زهرا (س) در مقابل انحراف و ستم ایستادگی کرده و تمام زندگی خود را وقف این مسیر نماییم.