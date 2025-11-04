مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران مستقر در استان البرز گفت: با بومی‌سازی و ساخت بیش از هشت هزار قطعه حساس نیروگاهی در هفت ماه گذشته، ضمن تحقق خودکفایی در این بخش، از خروج هشت میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، روابط عمومی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، مسعود مرادی روز سه شنبه با اشاره به بومی‌سازی، ساخت داخل و بهسازی تجهیزات حساس صنعت نیروگاهی برای رفع وابستگی، ارتقای فناوری و تقویت توان مهندسی کشور گفت: این موضوع از مهم‌ترین اولویت‌های این صنعت است.

وی افزود: امروزه با تلاش متخصصان داخلی، بیش از ۹۵ درصد نیازمندی‌های صنعت نیروگاهی کشور در داخل تولید می‌شود و این بخش به عنوان صنعتی به طور کامل خودکفا در سطح ملی شناخته می‌شود.

مرادی خاطرنشان کرد: تمرکز بر تقویت بنیه علمی و فناوری، بهره‌گیری از دانش روز دنیا در کنار تجربه بومی و افزایش رضایت‌مندی مشتریان از مأموریت‌های اصلی این شرکت به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با اشاره به روند رو به رشد تولید قطعات در داخل گفت: در هفت ماه گذشته، تعداد هشت هزار و ۴۰۶ قطعه حساس شامل انواع شین‌های ژنراتور، پره‌های ثابت و متحرک بخش گاز و بخار، استاپ شفت، انواع کویل و تب‌جنجر در قالب ۶۸ نوع محصول در کارگاه‌های این شرکت تولید و به صنعت نیروگاهی کشور تحویل داده شده است.

وی درخصوص برنامه‌های آینده این شرکت نیز اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و اشتراکات فناورانه با صنایع مادر، ورود به بازار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته است؛ رفع نیاز‌های فنی و مهندسی شرکت‌هایی همچون پتروشیمی رازی، مبین عسلویه و پالایشگاه نفت آبادان از جمله اقدامات موفق این شرکت در یک سال گذشته بوده است.

مرادی با اشاره به دستاورد‌های ملی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: بومی‌سازی و ساخت بزرگ‌ترین پره‌های بخار صنعت نیروگاهی کشور و تولید شینه‌های ژنراتور کلاس F برای نخستین بار در تاریخ صنعت نیروگاهی ایران در این شرکت انجام شده که گامی مؤثر در رفع انحصار و تحقق کامل خودکفایی به شمار می‌رود.