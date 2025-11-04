پخش زنده
معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در زنجان گفت : اتحاد و انسجام، رمز موفقیت ملت ایران در برابر استکبار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران رمز موفقیت ملت ایران در برابر استکبار را اتحاد، انسجام، همدلی و ولایتمداری عنوان کرد و گفت: نباید اجازه دهیم کسی به این رمز موفقیت آسیب وارد کند.
امیر دریادار حبیبالله سیاری در جمع راهپیمایان ۱۳ آبان در زنجان با اشاره به سه رخداد تاریخی در روز ۱۳ آبان شامل تبعید امام خمینی در سال ۱۳۴۳، کشتار دانشآموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، افزود: این روز نماد ایستادگی ملت ایران در برابر سلطهطلبی قدرتهای جهانی است.
وی تصریح کرد: استکبار دشمن ماست و برای ما هیچ منفعتی ندارد، آنچه مشکلات کشور را حل خواهد کرد، روحیه و تفکر انقلابی است؛ یعنی توکل به خدا، اعتماد به توان داخلی، شجاعت در اقدام، عمل به توصیههای امام و ابتکار و امید به آینده راهگشای ماست.
معاون هماهنگکننده ارتش با مرور تاریخ معاصر سیاسی ایران، به نقش استکبار جهانی در تحولات اشاره کرد و گفت: سلطنت رضاخان در سال ۱۳۰۴ به خواست انگلیس، اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و کودتای آمریکایی علیه دولت مصدق در سال ۱۳۳۲ از جمله این دخالت هاست.
سیاری اظهار کرد: استکبار همواره در پی سلطه، عقبنگهداشتن کشورها و بهرهبرداری از منابع آنان بوده است.
وی همچنین به قانون کاپیتولاسیون و حضور بیش از ۶۰ هزار مستشار آمریکایی در ایران پیش از انقلاب اشاره کرد و آن را توهینی آشکار به شأن ملت ایران دانست.
سیاری با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، گفت: با پیروزی انقلاب، مستشاران فرار کردند و کشور در اختیار ملت ایران قرار گرفت؛ در نتیجه پیروزی انقلاب اسلامی دو ضربه سنگین به استکبار وارد شد که شامل قطع منافع نامشروع آمریکا و فروپاشی هیمنه پوشالی سلطهگران بود.
وی افزود: در پی شکستهای استکبار، دشمن ساکت ننشست، ابتدا تحریمهای اقتصادی را آغاز کرد، سپس تهاجم فرهنگی، جنگ نرم و در نهایت جنگ ترکیبی را علیه ملت ایران به راه انداخت که این جنگ شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و سایبری است.
سیاری با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان و سوریه، گفت: در دو سال گذشته، دهها هزار کودک، زن و پیرمرد در غزه قربانی تفکر ضد استکباری خود شدند.
وی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه اخیر هم با حمایت کامل غرب و شرق وارد جنگ شد، اما در روزهای پایانی شکست خورد و آمریکا مجبور شد خود وارد میدان شود.
سیاری تأکید کرد: رژیم صهیونیستی عددی نیست که بخواهد با ایران بجنگد، او نیابتی میجنگد و دست آمریکا در میدان است؛ همانطور که در جنگ تحمیلی، صدام دستنشانده آمریکا و شوروی بود.