پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان قم گفت: صهیونیستها با برآوردهای نابخردانه جنگ را علیه ملت ایران آغاز کردند، اما در این جنگ ملت ایران پیروزی راهبردی به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) گفت: استکبار امروز در هیئت حاکمه آمریکا جلوه گر است و این مسئله را میتوان در زورگویی آمریکاییها و نفوذ آنان در کشورهای مختلف در دهه گذشته مشاهده کرد.
سردار غلامرضا سلیمانی با اشاره به اینکه آمریکا و صهیونیستها با برآوردهای غلط و نابخردانه جنگ را بر ملت ایران تحمیل کردند گفت: ملت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پیروزی راهبردی به دست آورد و در این جنگ تحمیلی با جانفشانی و ایثار، یک پیروزی راهبردی برای ملت بزرگ ایران به دست آمد.
وی افزود: ملت ایران پیروزیهای بزرگی خلق کرده و شکستهای زیادی را بر استکبار تحمیل کرده است و به فضل الهی ملت ایران در نبرد با دشمنان پیروز خواهد شد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: سیاست غرب در مورد ایران تضعیف و تجزیه کشور است و از زمان قدرت گرفتن غرب و آمریکا در دههها و قرنهای گذشته این سیاست دنبال شده است.
سردار سلیمانی با اشاره به نقش استکباری انگلیس و آمریکا در طی قرنها و دهههای گذشته در ایران گفت: امام خمینی با نهضت اسلامی و رهبری انقلاب، ایران را از زیر سلطه غرب و آمریکا خارج کرد.
وی با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا در سال ۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام افزود: آمریکاییها از طریق سفارتخانه خود قرار گاه جاسوسی در کشور ایجاد کردند و برنامه ریزی برای تجزیه ایران میکردند و به دنبال این بودند که ایران را به دوره رضا خان و محمد رضا شاه بر گردانند که با اقدام بزرگ دانشجویان و دانش آموزان مواجه شدند.
سردار سلیمانی گفت: ۱۳ آبان انقلاب بزرگ جوانان این سرزمین بود که دخالتهای خارجی را در کشور از بین بردند.