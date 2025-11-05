تقاضای ساخت نیروگاه خورشیدی بامصرف استان برابری می کند
۵۲۹ مگاوات تقاضا برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی در کهگیلویه و بویراحمد ثبت شده که این میزان تقریبا به اندازه نیاز و مصرف استان در ماههای غیر اوج بار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رسول روستائی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گفت: با پیگیریهایی که انجام دادهایم تاکنون منابع طبیعی استان با واگذاری ۱۱۶ هکتار از اراضی ملی برای احداث نیروگاههای خورشیدی موافقت کرده است.
وی افزود: با توجه به لزوم همکاری برای جبران ناترازی انرژی در استان و کشور، از یک سال گذشته تاکنون ۱۱۶ هکتار از اراضی ملی به ساخت نیروگاههای خورشیدی تخصیص یافته است.
روستائی ادامه داد: در فراخوانی که از سوی وزارت نیرو منتشر شد ۱۶۰ نفر برای ایجاد نیروگاههای کوچک و بزرگ خورشیدی در استان نامنویسی کردهاند.
وی یادآوری کرد: احداث نیروگاهی در منطقه ویژه اقتصادی گچساران با تخصیص زمین به مساحت ۱۵۰ هکتار و نیروگاه شهرک صنعتی سقاوه در مسیر اجرا قرار گرفته است.
روستائی همچنین از کلنگزنی چند پروژه دیگر شامل نیروگاه ۱۰ مگاواتی در سقاوه، نیروگاه ۲۰ مگاواتی در لیکک و چند پروژه کوچکتر در شهرستانهای بهمئی و چرام خبر داد.
وی تاکید کرد: برنامهریزی برای احداث نیروگاه ۵۰ مگاواتی در منطقه جوخانه چرام نیز در حال پیگیری است.
روستائی بیان کرد: متقاضیان این نیروگاهها در مراحل مختلف ایجاد مانند اخذ مجوز، عقد قرارداد با ساتبا و یا پیگیری دریافت تسهیلات بانکی هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: متقاضیان برای احداث نیروگاههای خورشیدی باید ابتدا در سایت ساتبا نامنویسی کنند.
روستائی تاکید کرد: کارشناسان امور اراضی جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و دستگاههای متولی محل پیشنهادی نصب نیروگاه خورشیدی را بررسی و سپس مجوز برای متقاضی صادر میشود.
وی عنوان کرد: ۷۰درصد سرمایهگذاری مورد نیاز راهاندازی نیروگاههای خورشیدی با تسهیلات بانکی تامین میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: در حال حاضر وامهای ۱۴درصد با دوره بازپرداخت سه ساله برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی پرداخت میشود.
روستائی عنوان کرد: سرمایهگذاران نیروگاههای خورشیدی میتوانند برق تولیدی خود را به صورت تضمینی با قرارداد ۲۰ ساله به فروش برسانند یا آن را به بازار بورس عرضه کنند.