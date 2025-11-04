مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با اشاره به وجود چالش‌های متعدد در حوزه قیر و آسفالت کشور، بر ضرورت همکاری علمی، تخصصی و چندجانبه میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: حرکت به سمت نظام تضمین کیفیت در تولید و اجرا، کلید افزایش عمر مفید پروژه‌های راه‌سازی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مجید کیانپور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، در آیین گشایش هفدهمین نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین‌آلات راه‌سازی، با اشاره به اینکه حدود ۱۰ چالش اساسی در حوزه قیر و آسفالت کشور وجود دارد، افزود: این چالش‌ها تنها با همکاری علمی و کارشناسی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای پژوهشی قابل حل خواهد بود.

وی نقش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را در هدایت علمی این بخش محوری دانست و گفت: این مرکز به‌عنوان بازوی مشاور علمی و فنی وزارت راه و شهرسازی، می‌تواند با تعریف سازوکارهای مشترک میان صنعت و دانشگاه، مسیر بهبود کیفیت آسفالت را هموار کند.

کیانپور ادامه داد: بر اساس قانون بودجه سنواتی، ۳۰ درصد از قیر تولیدی کشور به دستگاه‌های اجرایی تخصیص می‌یابد که از این میزان، ۴۹ درصد سهم وزارت راه و شهرسازی، ۱۷ درصد سهم سازمان شهرداری‌ها و مابقی نیز در اختیار بنیاد مسکن برای اجرای طرح‌های هادی روستایی است.

وی با تشریح روند تخصیص قیر یارانه‌ای برای پروژه‌های عمرانی افزود: قیر با ۵۰ درصد قیمت بورس در اختیار مجریان قرار می‌گیرد تا بخشی از هزینه‌های زیرسازی و آسفالت در پروژه‌های شهری و روستایی کاهش یابد، اما کیفیت پایین برخی تولیدات و ضعف نظارت باعث شده عمر مفید پروژه‌ها کمتر از حد استاندارد باشد.

مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از ضعف در بهره‌گیری از آسفالت بازیافتی و فاصله زیاد میان پژوهش‌های دانشگاهی و صنعت به‌عنوان چالش‌های جدی نام برد و تأکید کرد: حرکت به سمت تضمین کیفیت در تولید و اجرا، اصلاح نظام پیمانکاری و استفاده از مصالح استاندارد می‌تواند نقطه آغاز تحولی جدی در این حوزه باشد.

وی در پایان با اشاره به اهداف این نمایشگاه گفت: رویداد امسال با تمرکز بر معرفی فناوری‌های نو، مواد افزودنی جدید در قیر، و شیوه‌های نوین کاهش هزینه تمام‌شده آسفالت برگزار می‌شود و بستری برای همگرایی علمی و صنعتی در مسیر توسعه پایدار زیرساخت‌ها خواهد بود.