به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در یوم الله ۱۳ آبان و همزمان با سراسر کشور، آئین نواخته شدن زنگ استکبار ستیزی در مدارس خوزستان برگزار شد.

نماینده ولی فقیه خوزستان در مراسم نواخته شدن زنگ استکبار ستیزی در مدرسه شاهد فاطمیه ناحیه سه آموزش و پرورش اهواز ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت شهدای دانش آموز بیان کرد: استکبار و تکبر مهمترین مانع انسان برای رسیدن به قله‌های معرفت است زمانیکه خداوند فرمان سجده به انسان را دارد، خودبرتربینی شیطان سبب شد تا از دستور خداوند متعال پیروی نکند.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد افزود: جنگ جهانی دوم نیز از روحیه تکبر و خودبرتربینی یک قوم آغار شد. کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران که به لحاظ اعتقادی و ایمانی در قله است اگر به لحاظ نظامی رشد نمی‌کرد سرنوشتی شبیه سودان داشت.

وی تصریح کرد: استکبار ابتدا از برهنه کردن زنان در سودان آغاز کرد و امروز هزاران انسان بی گناه درحال کشته شدن هستند. در نهایت منابعی مانند نفت و طلای کشور سودان نصیب آمریکا می‌شود.

نماینده ولی فقیه در خوزستان تصریح کرد: از دامن زن، مرد به معراج می‌رود. رشد حضور بانوان در دانشگاه‌ها و اماکن علمی نسبت به پیش از انقلاب اسلامی رشد چشمگیری داشته است که نشان می‌دهد اسلام توجه بسیاری به بانوان دارد.