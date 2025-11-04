برای نخستین بار در کشور،
تولید بذر واکسن سویه جدید ویروس تب برفکی در موسسه رازی
رئیس بخش تولید واکسن تب برفکی موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی از جداسازی ویروس تب برفکی سویه SAT۱ توپوتایپ ۳ و تولید بذر واکسن آن برای نخستینبار در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، سید محمود عظیمی گفت: در پی شناسایی ویروس تب برفکی سویه SAT۱ توپوتایپ ۳ در استان تهران، مؤسسه رازی توانست در مدت زمانی کوتاه ویروس را جداسازی و بذر واکسن آن را تولید کند.
سید محمود عظیمی، با تشریح روند شناسایی و اقدامات انجامشده اظهار کرد: در اواخر شهریورماه امسال، بر اساس گزارش سازمان دامپزشکی کشور، سویه SAT۱ از ویروس تب برفکی در استان تهران شناسایی شد که خسارت در برخی گلهها را به دنبال داشت.
وی با اشاره به اینکه طبق اعلام سازمان دامپزشکی، این ویروس از حدود تیرماه در کشور شناسایی شده بود، اما بهدلیل علائم خفیف بالینی، خسارت چندانی ایجاد نکرده بود، افزود: متأسفانه از اواخر شهریور، ویروس در استان تهران بهسرعت گسترش یافت و نگرانیهایی را در سطح کشور بهوجود آورد.
رئیس بخش تولید واکسن تب برفکی موسسه رازی خاطرنشان کرد: در ۱۵ مهر، با ارسال نخستین نمونه مشکوک، با تلاش شبانهروزی در بخشهای کنترل کیفیت و تب برفکی، ویروس در تاریخ ۲۱ مهرماه جداسازی و هویت آن بهعنوان سویه SAT۱ (توپوتایپ ۳) تأیید شد.
عظیمی ادامه داد: بلافاصله پس از تأیید هویت ویروس، موضوع به سازمان دامپزشکی اطلاع و مراحل تهیه بذر واکسن آغاز شد و در مدت کوتاهی، بذر واکسن تهیه و آزمایشهای مختلف شامل کنترل کیفیت، تعیین هویت، خلوص، استریل بودن و آزمونهای مولکولی انجام و مستندسازی شد و نتایج، تایید کننده سویه جدید SAT۱ بود.
رئیس بخش تب برفکی با بیان اینکه این ویروس از نوع اگزوتیک و غیربومی محسوب میشود، گفت: بهدلیل خسارات شدید ناشی از شیوع این ویروس در برخی دامداریها، تولید واکسن آن، ضرورت فوری داشت و خوشبختانه آنتیژن لازم برای تهیه بچ اولیه واکسن تولید شده است.
وی خاطرنشان کرد: واکسن جدید با لیبل SAT۱ بستهبندی و برای انجام آزمونهای میدانی (فارمی) در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار خواهد گرفت تا پس از تأیید، وارد مرحله تولید انبوه شود. طبق اعلام سازمان دامپزشکی، نیاز کشور تا پایان دیماه حدود پنج میلیون دز برآورد شده است که بخشی از آن بهصورت فوری تأمین میشود.
وی با تاکید بر اینکه با وجود همه محدودیتها، مؤسسه رازی وظیفه ملی خود را انجام داد و در کوتاهترین زمان ممکن توانست بذر واکسن سویه جدید SAT۱ را تهیه کند، گفت: این واکسن پس از تأیید نهایی و آغاز تولید انبوه، در اختیار دامداران کشور قرار خواهد گرفت تا از گسترش بیماری و خسارات بیشتر جلوگیری شود.