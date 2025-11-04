به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، رای نیاوردن گزینه‌های مورد نظر ترامپ برای ده‌ها سمت مهم ایالتی و محلی از حمله شهرداری نیویورک و فرمانداری ایالت نیوجرسی، کار را برای او و حزبش در انتخابات یک سال بعد کنگره سخت‌تر می‌کند.

به نوشته پایگاه خبری تلویزیون سی ان ان آمریکا این انتخابات آمریکا را بیش از هر زمان دیگر دچار شکاف و تفرقه می‌کند.

این رسانه آمریکا نوشت: از نیوجرسی و ویرجینیا گرفته تا کالیفرنیا، نتایج انتخابات سه‌شنبه، به هر حزب اجازه می‌دهد که کنترل سیاسی خود را بر بخش بزرگی از کشور تثبیت کند و این امر، درگیری بین ایالت‌ها را در حدی بی‌سابقه افزایش می‌دهد.

اشلی کُنینگ تحلیلگر سیاسی آمریکایی هم گفت: این انتخابات پیامد‌های بزرگی برای تعیین نقشه راه جمهوریخواهان و دموکرات‌ها در سطح ملی در انتخابات سال ۲۰۲۶ دارد.

یکی از بحث برانگیز‌ترین حوزه‌های انتخابیه در این انتخابات آمریکا، نیویورک است که در آن زهران ممدانی جوان ۳۴ ساله مسلمان شیعه مذهب توانسته است از رقبای خود پیشی بگیرد و بر اساس نظرسنجی‌ها پیروزی او در این انتخابات قطعی است.

او در این مدت مواضع تندی بر ضد سرمایه داران آمریکا و شخص ترمپ اتخاذ کرده است.

ممدانی در یک سخنرانی گفت: ما در لبه پرتگاه بازپس گیری این شهر از سیاستمداران فاسد و میلیاردر‌های حامی شان ایستاده‌ایم. بگذارید آنقدر بلند فریاد بزنیم که عروسک گردان شان در کاخ سفید هم صدای ما را بشنود. نیویورک فروشی نیست.