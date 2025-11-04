استاندار و نمایندگان مردم خراسان جنوبی در مجلس با رئیس رسانه ملی، در خصوص جزئیات برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان» خراسان جنوبی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

ایرانِ جانِ خراسان جنوبی، رویدادی برای تحقق هویت، عدالت و پیشرفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس رسانه ملی در این نشست با اشاره به اهداف کلان برگزاری این رویداد گفت: در «ایران‌جان» خراسان جنوبی برای نخستین‌بار طرح‌های عمرانی استان به سرمایه‌گذاران معرفی می‌شود.

جبلی با بیان اینکه هدف اصلی این رویداد، تحقق سه سرفصل کلیدی دوره تحول رسانه ملی یعنی هویت، عدالت و پیشرفت است، افزود: «هویت» و «عدالت»، محور اصلی پرداختن به ظرفیت‌های بومی و معرفی شهرستان‌های مختلف کشور است و حضور رسانه ملی در استان‌ها و تمرکز بر معرفی ظرفیت‌های ناشناخته، مصداق تحقق عدالت رسانه‌ای است.

وی گفت: توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و نعمت‌های خدادادی در مناطق مختلف کشور، ضمن تقویت هویت ملی، مسیر دستیابی به توسعه پایدار و پیشرفت را هموار می‌کند.

در ادامه، نمایندگان خراسان جنوبی ضمن قدردانی از برگزاری «ایران‌جان» در این استان، بر لزوم گنجاندن ظرفیت‌های ناشناخته و مطالبات مردم در برنامه‌های هفته «ایران‌جان» تأکید کردند.

نمایندگان استان همچنین مهم‌ترین ظرفیت‌ها و مسائل حوزه‌های انتخابیه خود را برای پرداخت رسانه‌ای در قالب این رویداد ملی معرفی کردند.

آنان از اقدامات صدا و سیمای خراسان جنوبی در دوره اخیر نیز قدردانی کرده و اعلام کردند: رسانه در استان ما همراه و پیگیر است و بسیاری از مسائل بدون ورود و مطالبه‌گری رسانه قطعاً محقق نمی‌شد.

در این نشست، استاندار خراسان جنوبی نیز با قدردانی از تلاش رسانه ملی گفت: «ایران‌جان» جان تازه‌ای در استان دمیده است و ما بی‌صبرانه منتظر آغاز آن هستیم.

هاشمی افزود: در این هفته، گوشه‌ای از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خراسان جنوبی در حوزه‌های معنویت، علم، فرهنگ، اندیشه، معدن و کشاورزی معرفی خواهد شد.

کیخا معاون امور استان‌های صدا و سیما با اشاره به روند برگزاری دوره‌های پیشین «ایران‌جان» گفت: این رویداد در هر دوره نسبت به دوره قبل رشد و پیشرفت چشمگیری داشته است.

حیدری معاون پارلمانی رسانه ملی، نیز در این نشست با تقدیر از تعامل سازنده مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با سازمان صدا و سیما، این همکاری را نمونه‌ای موفق از ارتباط مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری دانست.

آینه‌دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی هم ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای برگزاری «ایران‌جان»، این رویداد را «امیدآفرین و وحدت‌بخش» توصیف کرد و گفت: «ایران‌جان» خراسان جنوبی به نماد همدلی و هم‌افزایی در استان تبدیل شده است.

در پایان این نشست، بخش‌هایی از تولیدات رسانه‌ای مرتبط با «ایران‌جان» خراسان جنوبی به نمایش درآمد که مورد تحسین حاضران قرار گرفت.