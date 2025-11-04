به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهزاد باباخانی افزود: از ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴ مرحله اول پرداخت غرامت بیمه‌گذاران گندم دیم و آبی که خسارت آنها در استان‌ها تایید شده است، با پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان آغاز شد.

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی اظهارداشت: پرداخت غرامت سایر گندمکاران طی روز‌های آینده به صورت مستمر ادامه خواهد یافت و خسارت وارده بلافاصله پس از تأیید نهایی میزان خسارت، توسط مدیریت شعب بانک کشاورزی استان‌ها و براساس سطح تعهد مصوب وارد فرآیند پرداخت غرامت می‌شود.

باباخانی با اعلام پرداخت غرامت به دو روش و در قالب دو گروه، از حمایت دولت برای گندمکارانی که حق بیمه آنها واریز نشده خبرداد و تصریح کرد: با توجه به این که تنها ۴۵ درصد از حق بیمه سهم کشاورز به‌ حساب صندوق بیمه کشاورزی واریز شده است، لذا پرداخت غرامت گندمکاران به دو روش انجام خواهد شد.

به گفته وی، دسته اول؛ بیمه نامه‌هایی که حق بیمه آنها از قیمت خرید گندم برداشت شده و کشاورز حق بیمه خود را پرداخت کرده است، این دسته در اولویت پرداخت هستند و بلافاصله پس از تأیید مدیریت شعب بانک کشاورزی استان، غرامت آنها پرداخت می‌شود که واریز امروز از این گروه بود.

باباخانی ادامه داد: دسته دوم؛ بیمه‌نامه‌هایی که به دلایلی مانند عدم تحویل گندم به دولت، تحویل با اسامی غیر از مالک زمین، یا عدم تحویل به دلیل خسارت صد درصدی، حق بیمه سهم کشاورز از آنها اخذ نشده است که براساس نگاه حمایتی صندوق بیمه کشاورزی، این دسته از گندمکاران که به هر دلیل امکان پرداخت حق بیمه نداشته‌اند نیز مورد حمایت دولت قرار گرفته و مشمول پرداخت غرامت می‌شوند.

وی افزود: در این گروه، پس از تایید خسارت وارده توسط مدیریت بانک کشاورزی استان، حق بیمه سهم کشاورز از میزان غرامت کسر و مابقی مبلغ غرامت به حساب کشاورز واریز می‌شود.

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای خسارت ناشی از خشکسالی، برآورد می‌شود بالغ بر ۱۰ همت غرامت به گندمکاران پرداخت شود، در حالی که تنها ۲.۲ همت حق بیمه سهم کشاورز به‌حساب صندوق بیمه واریز شده است و مابقی این مبلغ با حمایت دولت، وزارت جهاد کشاورزی و از طریق منابع صندوق بیمه تأمین می‌شود.