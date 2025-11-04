

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان به منظور حضور در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۱۸ تا ۲۳ آبان ماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.



اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می‌باید بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ یکشنبه ۱۸ آبان ماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) امید احمدی (خوزستان)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) حسین جامی (تهران)

۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی (قم) عارف حبیب اللهی (تهران)

۸۷ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) محمدحسین استادمحمد معمار (تهران)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) علی اصغر دریاباری (مازندران)

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران) مهدی حسین پور (مازندران)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده – مجید رمضانی – فرشاد علیزاده – سیامک قیطاسی

مربی بدنساز: دکتر بهمن میرزایی

ماساژور: جمال حق پناه

آنالیزور: ادیب مهمدی

روانشناس: حسین سلطانی

پزشک تغذیه: دکتر امیر رشید لمیر

مدیر پشتیبانی: امیر جمشیدی

مربی یوگا: مالک نامی

داور: سالار آقاولی

سرپرست: امید شایگان

مسابقات کشتی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۷ تا ۳۰ آبان ماه در شهر ریاض عربستان برگزار می‌شود.