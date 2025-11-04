به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل راهپیمایی یوم‌الله 13 آبان در حالی از میدان شریعتی آغاز شد که نوجوانان و جوانان در این راهپیمایی حضوری پرشور داشته و در حالی که شعارهای انقلابی سر می‌دادند، حمایت خود را از آرمان‌های اسلامی و اندیشه نورانی امام، امامین انقلاب به نمایش گذاشتند.

در این راهپیمایی که همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در مسیرهای تعیین شده برگزار شد، بارها شرکت‌کنندگان شعار «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل» سر داده و نفرت و انزجار خود را از این رژیم‌های جنایتکار و خوار و ذلیل نشان دادند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی در حالی که پلاکاردها و تمثال‌هایی از امام و شهدا را در دست داشتند، مبارزه با آمریکا را جز اعتقادات و باورهای خود اعلام کرده و برای همیشه ستیز با آمریکای جنایتکار را به عنوان یک حقیقت فراموش‌نشدنی مورد توجه و تاکید قرار دادند.

در این راهپیمایی حضور گروه‌های مختلف مردم از کهنسالان و سالخوردگان گرفته تا میانسالان و نسل های اول، دوم، سوم و چهارم انقلاب در صحنه حاضر شده بودند تا هم‌صدا فریاد بزنند که این انقلاب با حیله و توطئه استکبار هیچ وقت رنگ شکست و ناکامی به خود نخواهد گرفت.

در راهپیمایی یوم‌الله 13 آبان در اردبیل و شهرهای مختلف دیگر این استان نوجوانان به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان در حالی که پرچم‌های سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را در دست گرفته بودند، حمایت همه‌جانبه خود را از عزت وعظمت این کشور نشان داده و بر تبعیت از ولایت به عنوان عنصر با بصیرت پیروزی و رسیدن به عزت و عظمت واقعی تاکید کردند.

راهپیمایی باشکوه یوم‌‎الله 13 آبان در هوای مطبوع پاییزی برگزار شد و زنان و مردان غیور و سترگ دیار سبلان در حالی که فریاد خشم خود را از استکبار و ایادی کفر نشان دادند، بار دیگر بر نبرد همه‌جانبه بر استکبار تاکید کرده و اعلام کردند که «ما همه سرباز توییم خامنه‌ای، گوش به فرمان توییم خامنه‌ای، این همه لشگر آمده به عشق رهبر آمده، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل» و دیگر شعراهای اسلامی را سر داده و طنین شعارهای آنها حال و هوایی متفاوت به دیار سبلان بخشید.

علاوه بر شهر اردبیل که از میدان شریعتی تا میدان مصلا راهپیمایی منظم و منسجمی برگزار شد، در سایر شهرهای استان اردبیل نیز راهپیمایی یوم الله 13 آبان با حال و هوایی متفاوت برگزار شد.