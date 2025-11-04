دبیر علمی هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین‌آلات از آغاز فرایند بازنگری اساسی در نشریات فنی، ارزیابی عملکرد واحدهای تولید قیر و آسفالت و تدوین برنامه‌های جامع برای ارتقای کیفیت و نگهداری راه‌های کشور خبر داد و گفت: این اقدامات نقش مهمی در استانداردسازی و افزایش دوام زیرساخت‌های راهی خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فریدون مقدس‌نژاد، دبیر علمی هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین‌آلات، در مراسم افتتاح این رویداد تخصصی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با اشاره به اهمیت استانداردسازی در صنعت راه‌سازی گفت: «یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در سال گذشته، بازنگری اصولی در نشریات فنی مرتبط با قیر و آسفالت بود که با همکاری اساتید دانشگاهی و کارشناسان برجسته انجام شد.»

وی هدف از این اقدام را ایجاد وحدت رویه در تدوین، اجرا و ارزیابی استانداردهای فنی دانست و افزود: «این بازنگری زمینه‌ساز ارتقای کیفیت پروژه‌های راه‌سازی در سراسر کشور خواهد بود و موجب همگرایی بهتر میان نهادهای اجرایی، پژوهشی و تولیدی می‌شود.»

مقدس‌نژاد با اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی قیر و آسفالت گفت: «حدود ۷۰ درصد خرابی‌های شبکه راهی، ناشی از عوامل غیرمستقیم است که به ارزیابی ناقص کیفیت مواد اولیه و اجرای نامناسب پروژه‌ها برمی‌گردد. بخش عمده کارخانه‌های تولید قیر در غرب کشور متمرکز هستند، در حالی که شرق و جنوب شرق، از نظر ظرفیت تولید با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند.»

وی از تداوم صدور گواهی‌نامه‌های تخصصی برای کارخانه‌های فعال در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خبر داد و تأکید کرد: «ارزیابی‌های کمی و کیفی واحدهای تولید آسفالت باید با دقت و روش‌های علمی پیش برود تا بتوان عملکرد آن‌ها را به طور قابل‌سنجش ارتقا داد.»

دبیر علمی همایش در ادامه با اشاره به وضعیت موجود شبکه راه‌های کشور گفت: بیش از ۲۹۳ هزار کیلومتر راه در کشور وجود دارد که شامل ۳۱۳۰ کیلومتر آزادراه، ۲۶ هزار کیلومتر راه اصلی، ۳۹ هزار کیلومتر راه فرعی و ۱۱۰ هزار کیلومتر راه روستایی آسفالته است و مجموع ارزش زیرساخت‌های راهی به حدود ۹ هزار همت می‌رسد.

او افزود: «سال گذشته حدود ۵ هزار کیلومتر از آزادراه‌ها نیازمند عملیات نگهداری بوده‌اند، اما تأمین اعتبار ۲۶ هزار میلیارد ریالی مورد نیاز با چالش‌های جدی مواجه شده است. در این میان، استان سمنان ضعیف‌ترین عملکرد را در حوزه نگهداری داشته و وضعیت بزرگراهی آن نیز نگران‌کننده است.»

مقدس‌نژاد با تحلیل وضعیت راه‌های روستایی تصریح کرد: «تنها ۲۰ درصد راه‌های روستایی کشور در وضعیت سالم قرار دارند و بیش از ۵ درصد دچار خرابی شدید هستند؛ در حالی که ۵۶ درصد در شرایط خرابی کم یا متوسط به سر می‌برند. طی سال‌های اخیر، به دلیل محدودیت مالی، بودجه از اقدامات پیشگیرانه به تعمیر خرابی‌های شدید تغییر یافته است.»

وی تأکید کرد: «استراتژی کشور در حوزه راهداری باید بر نگهداری اصولی و پایدار شبکه راه‌ها متمرکز باشد. خوشبختانه در دو سال اخیر، ایران در زمینه قطعات کنترلی و مطالعات آزمایشی پیشرفت چشمگیری داشته و اکنون ۴۸ قطعه آزمایشی متناسب با شرایط اقلیمی در استان‌های مختلف در دست بررسی است.»

در پایان، مقدس‌نژاد از اجرای طرح تولید آسفالت بازیافتی خبر داد و گفت: «کارخانه جدید با ظرفیت ۲۴۰ تن در ساعت طراحی شده و در صورت فعالیت ۲۰۰ روزه در سال، امکان تولید ۳۰۰ هزار تن آسفالت بازیافتی را خواهد داشت. این پروژه برای کاهش هزینه‌های عمرانی و افزایش بهره‌وری در فرآیندهای نگهداری راه‌ها اجرا می‌شود.»