۱۳ آبان روزی بزرگ برای ایرانیان
فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام در مراسم باشکوه ۱۳ آبان با قدردانی از حضور اقشار مختلف مردم به ویژه پسران، دختران در این مراسم گفت: ۱۳ آبان تاریخ سه واقعه بزرگ در ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سردار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام تبعید امام در ۱۳ آبان سال ۴۲، شهادت دانش آموزان توسط عوامل رژیم پهلوی در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان سال ۵۸ باعث شده تا این روز یادآور صحنههای مبارزه با نظام استکباری باشد.
وی با تببین نقش دانش آموزان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افزود: بیش از ۳۶ هزار دانش آموز در راه حفظ ایران و شکست دشمنان جان خود را فدا کردهاند.
سردار حسینی با اشاره به سابقه دخالتهای آمریکا در امور داخلی ایران، از کودتای ۲۸ مرداد تا حمایت از معاندین و طراحی توطئههای متعدد تأکید کرد: آمریکاییها هیچگاه از زیادهخواهی دست برنداشتهاند، حتی در دوران دفاع مقدس، آنها با تجهیز رژیم بعثی و حملات هوایی، نقش مستقیمی در شهادت رزمندگان ما داشتند، امروز نیز با وجود حمایت از اوکراین، همچنان به دنبال سلطهطلبی هستند.
راهپیمایان در پایان مراسم ۱۳ آبان امسال، با قرائت بیانیهای ضمن حمایت از آرمانهای انقلاب بر ضرورت مقابله با آمریکا تاکید کردند.