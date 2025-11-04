به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید منصوری از قاریان قرآن کریم استان خوزستان در این کارگاه با اشاره به اهمیت تلاوت و انس با قرآن کریم گفت: هدف از برگزاری در این کارگاه‌ها، توانمندسازی حداکثری و مهارت افزایی قاریان قرآن کریم است.

وی افزود: در این کارگاه دو روزه ضمن رفع اشکالات و نواقص روخوانی نیرو‌های جدیدالورود، تقویت و روانخوانی کارکنان در این کارگاه در دستور کار قرار دارد.

تا کنون دو کارگاه توانمندسازی قرآن کریم بصورت حضوری و مجازی ویژه مستعدین و متسابقین قرآنی مراحل نهایی نیروی زمینی سپاه وسراسری سپاه پاسداران با حضور اساتید مجرب قرآن حاج ناصر دغاغله و حاج انور دغاغله توسط قرارگاه منطقه‌ای کربلا برگزار شده است.