کارگاه آموزش قرآن کریم ویژه نیروهای جدید الورود قرارگاه منطقه ای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید منصوری از قاریان قرآن کریم استان خوزستان در این کارگاه با اشاره به اهمیت تلاوت و انس با قرآن کریم گفت: هدف از برگزاری در این کارگاهها، توانمندسازی حداکثری و مهارت افزایی قاریان قرآن کریم است.
وی افزود: در این کارگاه دو روزه ضمن رفع اشکالات و نواقص روخوانی نیروهای جدیدالورود، تقویت و روانخوانی کارکنان در این کارگاه در دستور کار قرار دارد.
تا کنون دو کارگاه توانمندسازی قرآن کریم بصورت حضوری و مجازی ویژه مستعدین و متسابقین قرآنی مراحل نهایی نیروی زمینی سپاه وسراسری سپاه پاسداران با حضور اساتید مجرب قرآن حاج ناصر دغاغله و حاج انور دغاغله توسط قرارگاه منطقهای کربلا برگزار شده است.