وزارت نفت در میان بیش از سه هزار دستگاه اجرایی کشور، مقام نخست را در زمینه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با هدف تقویت شفافیت، پاسخگویی، جلب اعتماد عمومی و پیشگیری از فساد به تصویب رسیده است، دستگاه‌های عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی را مکلف می‌کند اطلاعات عمومی خود را منتشر و دسترس‌پذیر کنند و در پاسخ به درخواست‌های شهروندان، اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهند.

از سال ۱۳۹۶ تاکنون بیش از سه هزار دستگاه از طریق سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات iranfoia.ir به درخواست‌های شهروندان پاسخ داده‌اند. بر پایه ارزیابی‌های انجام‌شده در این سامانه، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، وزارت نفت با عملکرد برتر خود در پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان، شفاف‌سازی اطلاعات و بهبود تعامل با افکار عمومی، رتبه نخست میان دستگاه‌های اجرایی کشور را کسب کرده است.

این موفقیت نشان‌دهنده اهتمام وزارت نفت به ارتقای سطح شفافیت، پاسخگویی سازمانی و توسعه سرمایه اجتماعی در چارچوب سیاست‌های دولت الکترونیک است.