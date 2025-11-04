به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، یوم الله ۱۳ آبان روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام راحل (ره) روزی بود که بنیانگذار کبیر انقلاب آن را انقلاب دوم ملت ایران نامیدند.

روزی که مردم ایران به مرکز توطئه پردازی آمریکا و دست نشانده‌های آن پایان دادند و نگذاشتند رژیم وابسته و منحوس پهلوی جان دوباره‌ای بگیرد.

محمدهاشم پوریزدانپرست دانشجوی پیرو خط امام ، استاد دانشگاه شیراز و از کسانی که آن دوران در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا حضور داشت از نقش افراد و جریانات مختلف در پوشش استاد دانشگاه و دیگر فعالیت‌ها برای دسیسه و توطئه علیه انقلاب می‌گوید.