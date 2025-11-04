به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل مسعود امامی‌یگانه، استاندار اردبیل در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، اظهار کرد: ملت با اراده و مصمم ایران در هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه نشان دادند که هیچ وقت از آرمان خود کوتاه نیامده و به هیچ وجه سرسپردگی و یا تسلیم شدن را نمی‌پذیرند.

وی افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان نیز در نشان دادن اقتدار ملت ایران، گوشه‌ای از این عظمت و افتخار بود که ما امروز در دیار سبلان نیز نمود و نشانی از این اقتدار و صلابت را به عینه شاهد هستیم.

استاندار اردبیل امید نظام اسلامی و دولت را به نسل پویا و توانمند نوجوان و جوان در مدیریت شایسته کشور یادآور شد و تصریح کرد: با تکیه بر همین جوانان ما می‌توانیم آینده‌ای شایسته برای این کشور رقم زده و بستر یک حرکت عزتمند را در دفاع از این مرز و بوم فراهم کنیم.

امامی‌یگانه گفت: باید به تک تک این نوجوانان و جوانان باور داشته و با تکیه بر علم و مهارت آنها، به سازندگی کشور بیش از گذشته امیدوار باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز در حساس‌ترین مقطع رو به جلو و بالندگی خود شرایط ارزشمندی را تجربه می‌کند و در این نقطه عطف و تاریخی باید از ظرفیت نوجوانان و جوانان در سازندگی کشور و اعتلای این مرز و بوم بیش از گذشته بهره بگیریم.

استاندار اردبیل اضافه کرد: دولت چهاردهم با باور عمیق به این سرمایه‌های عظیمی سعی دارد تا شایسته‌ترین فضای تربیتی و آموزشی آنها را مهیا کرده و به نوعی پشتیبانی‌های لازم را از نظام تعلیم و تربیت و همچنین حرکت تحول‌آفرین این ملت در رسیدن به قله‌های عظیم علمی، تحقیقاتی و پژوهشی مهیا کند.

امامی‌یگانه بیان کرد: ما امروز بیش از هر زمان دیگر به وحدت و همگرایی نیازمند هستیم و همین راهپیمایی‌‎ها نمایشی از این وحدت و همدلی است که در صحنه دفاع از انقلاب و کیان این کشور و تبعیت از ولایت می‌تواند الگویی بی‌نظیر باشد.