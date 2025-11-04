پخش زنده
استاندار اردبیل، گفت: استکبار جهانی تسلیم شدن ملت ایران را در برابر قدرت اهریمنی به گور خواهد برد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل مسعود امامییگانه، استاندار اردبیل در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، اظهار کرد: ملت با اراده و مصمم ایران در هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه نشان دادند که هیچ وقت از آرمان خود کوتاه نیامده و به هیچ وجه سرسپردگی و یا تسلیم شدن را نمیپذیرند.
وی افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان نیز در نشان دادن اقتدار ملت ایران، گوشهای از این عظمت و افتخار بود که ما امروز در دیار سبلان نیز نمود و نشانی از این اقتدار و صلابت را به عینه شاهد هستیم.
استاندار اردبیل امید نظام اسلامی و دولت را به نسل پویا و توانمند نوجوان و جوان در مدیریت شایسته کشور یادآور شد و تصریح کرد: با تکیه بر همین جوانان ما میتوانیم آیندهای شایسته برای این کشور رقم زده و بستر یک حرکت عزتمند را در دفاع از این مرز و بوم فراهم کنیم.
امامییگانه گفت: باید به تک تک این نوجوانان و جوانان باور داشته و با تکیه بر علم و مهارت آنها، به سازندگی کشور بیش از گذشته امیدوار باشیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز در حساسترین مقطع رو به جلو و بالندگی خود شرایط ارزشمندی را تجربه میکند و در این نقطه عطف و تاریخی باید از ظرفیت نوجوانان و جوانان در سازندگی کشور و اعتلای این مرز و بوم بیش از گذشته بهره بگیریم.
استاندار اردبیل اضافه کرد: دولت چهاردهم با باور عمیق به این سرمایههای عظیمی سعی دارد تا شایستهترین فضای تربیتی و آموزشی آنها را مهیا کرده و به نوعی پشتیبانیهای لازم را از نظام تعلیم و تربیت و همچنین حرکت تحولآفرین این ملت در رسیدن به قلههای عظیم علمی، تحقیقاتی و پژوهشی مهیا کند.
امامییگانه بیان کرد: ما امروز بیش از هر زمان دیگر به وحدت و همگرایی نیازمند هستیم و همین راهپیماییها نمایشی از این وحدت و همدلی است که در صحنه دفاع از انقلاب و کیان این کشور و تبعیت از ولایت میتواند الگویی بینظیر باشد.