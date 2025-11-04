به گزارش خبرگزاری صداوسیما با آغاز فصل سرد و ورود خفاش‌ها به خواب زمستانی، غارنوردان ایران فعالیت‌های میدانی خود را موقتاً تعلیق کرده و با پویش ملی کلاه‌ها روی زمین به حمایت از این گونه‌های آسیب‌پذیر می‌پردازند.

کارگروه غارشناسی ایران ضمن احترام به این اقدام ارزشمند، امسال برای نخستین بار پویش ملی "کلاه‌ها روی زمین" را راه‌اندازی کرده است تا فرهنگ حفاظت از خفاش‌ها و محیط زیست در سطح ملی ترویج شود.

در این پویش، غارنوردان به صورت نمادین در آخرین روز هفته منتهی به بیستم آبان ماه کلاه‌های خود را روی زمین می‌گذارند و پایان یک فصل کاوش و اکتشاف را گرامی می‌دارند.