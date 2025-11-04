پخش زنده
امروز: -
با هدف بهرهگیری از فناوریهای نوین برای مدیریت منابع آب و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی، پژوهشگاه فضایی ایران با یکی از شرکتهای دانشبنیان مستقر در ارومیه تفاهمنامه همکاری امضا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در راستای بهرهگیری از فناوریهای نوین برای مدیریت منابع آب و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی، پژوهشگاه فضایی ایران با یکی از شرکتهای دانشبنیان مستقر در ارومیه تفاهمنامه همکاری امضا کرد.
بر اساس این تفاهمنامه، شرکت دانش بنیان با استفاده از دادههای ماهوارهای و سامانههای هوشمند، خدمات پایش و مصرف آب و مزارع کشاورزی را به کشاورزان ارائه خواهد داد. این طرح، بخشی از برنامهی ملی برای توسعه کشاورزی هوشمند و احیای دریاچه ارومیه با تکیه بر فناوریهای پیشرفته فضایی است.
در مرحله نخست، دادههای ماهواره «خیام» برای رصد تغییرات سطح آب، الگوی کشت، رطوبت خاک و وضعیت منابع آبی منطقه به کار گرفته میشود و نتایج آن در قالب مرکز داده فضایی احیای دریاچه ارومیه با همکاری پژوهشگاه فضایی ایران در اختیار دستگاههای اجرایی و بهرهبرداران محلی قرار خواهد گرفت.
به گفته کارشناسان، اجرای این طرح، گامی مؤثر در جهت بهبود تصمیمگیریهای مدیریتی، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی است و میتواند نقش مهمی در تسریع روند احیای دریاچه ارومیه و تقویت اقتصاد روستایی استان آذربایجان غربی ایفا کند.