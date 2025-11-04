سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، راهپیمایی ۱۳ آبان را نقطه عطف نمایش اراده ملی برای مقاومت، استقلال و عزت ملت ایران دانست و گفت: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان، تبلور قدرت بازدارنده کشور در برابر تهدیدات دشمن بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، سردار علی‌محمد نائینی در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان کرج با تقدیر از حضور پرشور مردم مومن و انقلابی در راهپیمایی سراسری ۱۳ آبان گفت: این روز صرفاً یک خاطره تاریخی ساده نیست بلکه یادآور سه واقعه سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی است سه رویداد مهم شامل تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه، قیام دانش‌آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران و تسخیر سفارت آمریکا، مسیر انقلاب را شکل داده و نشان‌دهنده اراده ملی برای مقاومت، عزت و استقلال در برابر سلطه است.

سردار نائینی تصریح کرد: این وقایع، هویت مشترکی دارند و نشان می‌دهند ملت ایران هرگز در مقابل دشمن سر تسلیم فرود نخواهد آورد. تسخیر لانه جاسوسی آمریکا اقدامی خودجوش، حساب‌شده و دفاعی بود. این حرکت انقلاب دوم نام گرفت و نقطه عطفی در مسیر مقاومت ملی شد. این اقدام، انتخاب راهبردی میان مسیر مقاومت و مسیر سازش بود و به تثبیت استقلال کشور انجامید.

سردار نائینی با اشاره به خصومت ذاتی آمریکا گفت: تاریخ معاصر نشان می‌دهد دولت‌های آمریکا همواره با کودتا، جنگ و حمایت از رژیم‌های مستبد در جهان سلطه‌جویی کرده‌اند و هیچگاه از توطئه علیه ایران دست نکشیده‌اند.

وی نمونه‌هایی از دخالت‌های آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد تا جنگ ۱۲ روزه را بیان کرد و افزود: این اقدامات نشان‌دهنده دشمنی طولانی‌مدت است.جنگ ۱۲ روزه تجربه‌ای روشن بود که نشان داد الگوی رفتاری آمریکا تغییرناپذیر است و ملت ایران با تکیه بر توان داخلی و ظرفیت جوانان مسیر پیشرفت مستقل و عزت ملی را ادامه خواهد داد.

سردار نائینی افزود: ایران قوی، کشوری مقتدر در همه ابعاد است که اجازه تهدید به دشمن نمی‌دهد و تمام ظرفیت‌های داخلی را برای تحقق استقلال فعال می‌کند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: قوی شدن کشور به معنای اتکا بر توان داخلی، دانش بومی و مدیریت هوشمند منابع و ساختار‌های اقتصادی است. تبدیل علم به فناوری و صنعت، یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های پیشرفت و استقلال ملی است. ایران با برخورداری از ظرفیت‌های عظیم انسانی و طبیعی می‌تواند بخش بزرگی از قدرت ملی خود را به فعلیت برساند.

سردار نائینی با یادآوری نقش شهیدان در فاصله میان جنگ هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: این شهیدان با شناخت دقیق تهدیدات، قدرت بازدارنده ایجاد کردند و دشمن را در تمام اهداف خود شکست دادند. ملت ایران باید از تجربه‌های تاریخی برای تقویت قدرت ملی و امنیت خود بهره ببرد.

وی ادامه داد: راهپیمایی ۱۳ آبان، تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب و نمایش اتحاد ملی است. اقدام دانشجویان در تسخیر سفارت آمریکا موجب فروپاشی ابهت پوشالی دشمن شد و به جهان نشان داد ایران کشوری مستقل و مقاوم است. این حرکت، انتقال تفکر انقلاب اسلامی و اندیشه مقاومت به جهان را تضمین کرد.

سردار نائینی یادآور شد: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا اقدامی راهبردی بود که مسیر انقلاب و استقلال کشور را تثبیت کرد و مردم با اتحاد و آگاهی در مقابل تهدیدات دشمن ایستادند.این حرکت، پایه‌ای برای شکل‌گیری قدرت بازدارنده ملی در دهه‌های بعد و الگویی الهام‌بخش برای نسل‌های آینده شد.

وی با اشاره به اهمیت علم و فناوری گفت: قوی شدن کشور بدون توسعه علمی و صنعتی ممکن نیست. ایران باید با اتکا به توان جوانان و دانش بومی، ساختار‌های مدیریتی و اقتصادی خود را اصلاح کند تا استقلال کامل محقق شود. تحقق این اهداف نقش مهمی در امنیت و عزت ملی دارد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: دانشجویان با اقدام خود، الگویی از مقاومت هوشمندانه ارائه کردند که امروز الهام‌بخش ملت‌ها و جوانان جهان در مقابله با سلطه است. قدرت بازدارنده ایران در عرصه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی ادامه‌دهنده مسیر انقلاب است. ملت ایران با تجربه تاریخی از کودتا و تهدید، اجازه نخواهد داد استقلال کشور به خطر بیفتد.

سردار نائینی در پایان خاطرنشان کرد: تاریخ ۴۷ ساله انقلاب اسلامی نشان می‌دهد ملت ایران با اتکا بر ظرفیت‌های داخلی و توانایی جوانان، مسیر استقلال و عزت ملی را با قدرت علمی، صنعتی و دفاعی ادامه می‌دهد و راهپیمایی ۱۳ آبان یادآور این عزم ملی است.